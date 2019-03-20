Госдума оценит ущерб экономике Крыма до аннексии полуострова Россией

Госдума создаст рабочую группу для оценки ущерба, который мог быть нанесён Крыму за годы, пока он не был аннексирован Россией. Об этом заявил в среду на заседании нижней палаты парламента заявил её председатель Вячеслав Володин, его цитирует агентство "Интерфакс".

По словам Володина, депутаты займутся изучением "вреда и ущерба", который по его мнению был нанесён экономике региона с 1991 по 2004 год, когда он контролировался властями независимой Украины. Рабочую группу возглавит первый вице-спикер Госдумы, заместитель главы КПРФ Иван Мельников.

15 марта Володин заявил, что Россия должна потребовать от Украины и Евросоюза компенсации за Крымский полуостров. Он утверждал, что республика "фактически аннексировала" регион. В Кремле тогда заявили, что не слышали об этой инициативе.