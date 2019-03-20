Госдума оценит ущерб экономике Крыма до аннексии полуострова Россией

Госдума создаст рабочую группу для оценки ущерба, который мог быть нанесён Крыму за годы, пока он не был аннексирован Россией. Об этом заявил в среду на заседании нижней палаты парламента заявил её председатель Вячеслав Володин, его цитирует агентство "Интерфакс".
По словам Володина, депутаты займутся изучением "вреда и ущерба", который по его мнению был нанесён экономике региона с 1991 по 2004 год, когда он контролировался властями независимой Украины. Рабочую группу возглавит первый вице-спикер Госдумы, заместитель главы КПРФ Иван Мельников.
15 марта Володин заявил, что Россия должна потребовать от Украины и Евросоюза компенсации за Крымский полуостров. Он утверждал, что республика "фактически аннексировала" регион. В Кремле тогда заявили, что не слышали об этой инициативе.
- 16 марта 2014 года в Крыму в нарушение законодательства Украины прошёл референдум о присоединении к России. Основные объекты полуострова были взяты к этому моменту под контроль российскими войсками. Около 96 процентов участвующих в голосовании высказались за вхождение полустрова в состав России. Украина и международное сообщество процедуру голосования и его итоги не признают и называют действия России аннексией украинской территории.
- В мае 2018 года третейский суд в Гааге обязал Россию выплатить более 150 миллионов долларов группе украинских компаний, которые потеряли активы в результате аннексии Крыма. Ряд украинских компаний, потерявших имущество в Крыму, продолжают выигрывать суды против Российской Федерации.
- В августе 2018 года министры юстиции Латвии и Эстонии заявили, что хотят взыскать с России ущерб за годы советской оккупации республик. В Латвии ущерб оценивали в 185 миллиардов долларов.
- По данным Госкомстата Украины, в 2013 году валовый региональный продукт в Крыму составлял 22,6 тысяч гривен (или 2756 долл. по тогдашнему среднему курсу), Севастополя — 25,6 тысяч гривен. По этому показателю полуостров располагался примерно в середине в списке регионов страны.
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