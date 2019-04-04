"Открытая Россия" в закрытой России

Как реорганизуется движение "Открытая Россия"? Что происходит с политической системой России? Рухнул ли "крымский консенсус"? Есть ли запрос на "левый повторот"? Каковы уроки украинских выборов для РФ?

Обсуждают общественный деятель Михаил Ходорковский и научный сотрудник Центра изучения Восточной Европы Бременского университета Николай Митрохин.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 4 апреля в 19:05