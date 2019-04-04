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Лицом к событию

"Открытая Россия" в закрытой России

Михаил Ходорковский

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Как реорганизуется движение "Открытая Россия"? Что происходит с политической системой России? Рухнул ли "крымский консенсус"? Есть ли запрос на "левый повторот"? Каковы уроки украинских выборов для РФ?

Обсуждают общественный деятель Михаил Ходорковский и научный сотрудник Центра изучения Восточной Европы Бременского университета Николай Митрохин.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 4 апреля в 19:05

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