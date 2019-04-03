"Одна большая спецоперация": в Ингушетии задержаны лидеры протеста

В Ингушетии – новый виток давления на лидеров протеста, выступающих против соглашения о границах с Чечней и требующих отставки главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. Рано утром в среду в домах активистов прошли обыски и задержания, изъяты документы и техника. Накануне в республике был отключен мобильный интернет.

В среду Магасский районный суд республики вынес решение по административным делам троих участников акции 27 марта, во время которой на несколько часов была перекрыта федеральная трасса "Кавказ". Об этом сообщается на сайте суда. По десять суток ареста в среду получили председатель совета тейпов Ингушетии Малсаг Ужахов и председатель Ингушского комитета национального единства Муса Мальсагов. По данным источников издания "Кавказский узел", на десять суток арестован участник акции протеста Ахмед Барахоев. Третьего протестующего оштрафовали на 20 тысяч рублей. Всех их признали виновными по части 6.1 статьи 20.2 КоАП (Участие в несогласованной акции, которая создала помехи движению транспорта).

Журналист из Ингушетии Изабелла Евлоева в интервью Радио Свобода сообщила, что рано утром 3 апреля полиция пришла с обысками к активистам протеста Ахмеду Барахоеву, Бараху Чимурзиеву, Ахмеду Погорову, Багаутдину Хаутиеву, Исмаилу Нальгиеву, Мусе Мальсагову и Зарифе Саутиевой:

К ним в дома вломились, забрали всю оргтехнику, даже телефоны бабушек

– Всех их забрали сотрудники в масках. Районы, в которых они живут, оцеплены силовиками, тяжелой грузовой техникой. Одновременно в шесть часов утра к ним в дома вломились, забрали всю оргтехнику, по сообщениям родственников, причем забрали даже телефоны бабушек, дедушек, детей, все компьютеры. У Бараха Чимурзиева забрали даже компьютер его сына – инвалида первой группы, на котором он проходит дистанционное обучение. Все документы изъяли. Также полностью оцеплен район Назрановского суда, где судят задержанных. Ситуация сейчас такая, что у многих активистов проходят обыски, у простых ребят тоже. Практически целый полк Росгвардии, который был расформирован за то, что они не проявили должного рвения во время митинга, допрашивают сотрудники ФСБ. В общем, в республике идет одна большая спецоперация, в которой задействованы сотни человек. Вчера вечером исчез интернет. И вот сегодня буквально в шесть часов утра это произошло. Уже шутят, что это народная ингушская примета: отключили интернет – быть беде. То есть вот к чему он был отключен.

–​ Участникам прошедшего 26 марта митинга пообещали согласовать следующую акцию протеста.

В Ингушетии сейчас такое количество силовиков, что в случае митинга произойдет провокация или неожиданность

– Да, активисты подали уведомление, и в акции было отказано. Они сослались на неправильно выставленные сроки. Но если спросить лично мое мнение, я этому даже рада. В Ингушетии сейчас такое количество силовиков на квадратный метр, что в случае митинга могла бы произойти либо спланированная провокация, либо еще какая-нибудь неожиданность, и это окончилось бы очень плохо, – рассказала журналист Изабелла Евлоева.

​Руководитель Ингушского комитета национального единства Анжела Матиева уверена, что целью обысков и арестов, которые проходят в Ингушетии, является попытка спровоцировать людей на несанкционированные акции:

Мы хотим донести до людей, чтобы они не поддавались на провокации

– Вы знаете, наверное, что у нас отключили мобильный интернет. В связи с этим нам очень сложно донести информацию до всех жителей республики. Самое главное, что мы сейчас хотим донести до людей, – чтобы они ни в коем случае не поддавались на провокации. Потому что я смотрю – по группам в социальных сетях идет информация: как же так, что делать, как нам быть... Вот такие настроения, люди очень тяжело это воспринимают, болезненно к этому относятся. Молодежь на взводе. Старейшины Совета тейпов записали обращение – они призывают молодежь ни в коем случае не выходить на улицы, не реагировать, не устраивать несанкционированные акции или протесты.

– Какова ваша позиция?

– Мы, Ингушский комитет национального единства, к этому же призываем жителей нашей республики. Потому что мы абсолютно уверены, в этом не может быть никаких сомнений, что именно на это все и рассчитано. Видимо, врагам нашего народа, нашей республики нужно спровоцировать эти вот беспорядки, показать: вот, смотрите, очередные беспорядки, мы тут наведем сейчас порядок, – и просто реально задавить, избить людей и все такое. Этого нельзя допустить. То, что сегодня утром, в шесть часов, задержали лидеров протестного движения – их задержали с абсолютным пониманием того, что им нечего предъявить. Им нужен был сам факт их задержания, им нужно было их задержать таким вот образом, чтобы эта информация дошла до населения, взбудоражить таким образом общество. Понятно совершенно, что, поскольку людям нечего предъявить, их выпустят, мы в этом не сомневаемся, и у нас сейчас работают адвокаты, сейчас пишут соответствующие документы и в прокуратуру, и так далее, работают. Но нужен был сам резонанс. Для чего? Работа продолжается, наверное, есть провокаторы, которые сейчас активно ведут работу, пишут в группах, что надо выйти и так далее. Самое главное сейчас – народу надо успокоиться, – полагает руководитель Ингушского комитета национального единства Анжела Матиева.

Ингушский политолог Калой Ахильгов считает, что кризисная ситуация в республике завершится не скоро – об этом свидетельствует новый виток репрессий в отношении лидеров протеста:

Чем больше они туда нагоняют техники, тем больше люди злятся

– Усиление давления говорит о том, что власть не готова разговаривать с населением, с народом. Но при этом незаменимых людей нет, и даже если они считают, что они лидеров протеста таким образом устранят, то люди не собираются успокаиваться из-за этого. И чем больше они туда нагоняют техники, чем больше репрессивных мер применяют, тем больше люди злятся и возбуждаются. И на все эти действия соответствующая реакция.

–​ Повлияет ли такой прессинг на настроения в Ингушетии? Перестанут ли люди выходить на митинги против соглашения о границах с Чечней и за отставку Евкурова?

Люди не собираются сидеть и бояться силовиков

– Нет, конечно. Уже все, точка невозврата, когда люди могли испугаться и не выходить на улицу, пройдена. Последние события 26–27 марта показали, что люди не собираются сидеть и бояться силовиков. Я считаю, что это был не очень мудрый, мягко говоря, ход со стороны руководства республики – нагнать туда силовиков и устраивать вот эти репрессии в отношении как лидеров протеста, так и людей, которые не согласны с политикой руководства республики, связанной с определением границ, с внесением закона о референдуме и так далее. Общество Ингушетии, которое было до осени прошлого года и сейчас, – это два разных общества, и конечно, сейчас уже не вижу я таких условий, при которых люди испугались бы и не вышли на улицу.

​– Возможно ли выполнить требования ингушей, которые выдвигаются на митингах? И в чьей это власти?

Давайте поставим такого человека, которому можно доверять

– Очевидно, что принять это решение должен президент страны, поскольку он выдвигал кандидатуру Юнус-Бека Евкурова 10 лет назад. Возможно отменить соглашение о границе, возможно пойти на уступки митингующим. Вопрос не в этом. Для того чтобы начать процесс переговоров, во власти должен быть человек, которому хоть как-то можно доверять. В нашем случае, к сожалению, такого человека нет. Предложение к федеральному центру – давайте поставим такого человека, которому можно доверять, и начнем процесс переговоров. Чтобы смягчить ситуацию и снять это напряжение. Поскольку нет такого человека, эскалация конфликта может продолжаться, – считает политолог Калой Ахильгов.

Протесты против соглашения об обмене землёй с Чечнёй проходят в Ингушетии с осени прошлого года. Демонстранты считают его невыгодным для Ингушетии. Последняя акция была согласована с властями и официально была посвящена протесту против поправок в закон о референдуме. Помимо этого демонстранты потребовали отставки главы республики Юнус-Бека Евкурова. Столкновения начались после того, как часть активистов заявила о бессрочной акции протеста. Новый митинг, запланированный с 5 по 9 апреля, власти Ингушетии не согласовали.