Майк Пенс: Турции придётся выбирать между НАТО и покупкой С-400

Вице-президент США Майк Пенс выразил несогласие с покупкой Турцией российских зенитн-ракетных систем С-400. Он отметил, что Анкара должна решить, оставаться ли ключевым партнёром НАТО или поставить Североатлантический союз под угрозу сделкой, которая, как считает Пенс, "представляет большую опасность для НАТО". Об этом он заявил 3 апреля в Вашингтоне на конференции, приуроченной к 70-летию основания НАТО.

США и другие страны Североатлантического союза потребовали, чтобы Анкара отменила свое соглашение с Россией о покупке С-400, которые не совместимы с оборонными системами НАТО и считаются угрозой для американских истребителей-бомбардировщиков F-35.

Также в своём выступлении Пенс отметил, что экономика Германии, по его мнению, рискует стать "пленником России", если Берлин продолжат строительство газопровода "Северный поток - 2" с Москвой.