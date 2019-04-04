Обвиняемые в теракте в Петербурге: "Нас подставили", "Мы невиновны"

Во время суда по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга обвиняемые продемонстрировали листы бумаги с надписями "Нас подставили", "Мы невиновны" и "Вы увидите, что на нас ничего нет". Об этом из зала суда сообщило издание "Бумага", уточнив, что всё произошло во время перерыва в заседании. По данным ТАСС, "акцию" прервали судебные приставы.

Ранее в четверг члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Санкт-Петербурга потребовали проверить заявления одного из обвиняемых – Мухамадюсупа Эрматова – о пытках, которым его якобы подвергли в "секретной тюрьме ФСБ". Схожие жалобы ранее поступили ещё от двух обвиняемых по делу о теракте – Акрама и Аброра Азимовых.