Палата общин проголосовала за перенос даты выхода Британии из ЕС

Палат общин — нижняя палата британского парламента — проголосовала за перенос даты выхода страны из Евросоюза. Документ предполагает обязать премьер-министра попросить об этом официальный Брюссель. Чтобы закон был принят, его должна одобрить верхняя Палата лордов. Но окончательное решение о переносе даты и условиях выхода будет принимать Евросоюз.

Законопроект был принят с перевесом в один голос — за проголосовали 312 депутатов, против 311. Голосование транслировал канал BBC. Документ обязывает премьер-министра Терезу Мэй стремиться к возможности не выходить из ЕС без соглашения с союзом об условиях выхода.

На днях Тереза Мэй заявила, что на саммите ЕС 10 апреля вновь попросит Евросоюз об отсрочке Брекзита. Премьер надеется, что принятие её плана позволит отложить выход только до 22 мая. Евросоюз будет обсуждать ситуацию на экстренном саммите 10 апреля.

Ранее в среду, 3 апреля, палата общин проголосовала против третьей серии голосований по альтернативам проекту соглашения с Евросоюзом об условиях выхода из ЕС. Предложение о новом голосовании вынес депутат от оппозиционной Лейбористской партии. Его поддержали 310 парламентариев. 310 высказались против. Согласно правилам в такой ситуации права голоса получает спикер. Джон Беркоу высказался против новых голосований.

Британцы проголосовали за выход из Евросоюза летом 2016 года. Великобритания присоединилась к ЕС в 1973 году и должна стать первой страной, которая его покинет. Законопроект о Брекзите предусматривает отмену акта о Европейских сообществах 1972 года, на основании которого страна вступила в Европейский союз, а также замену законов Евросоюза британскими.

Изначально Великобритания должна была покинуть Евросоюз 29 марта. Позже Брюссель согласился перенести этот срок на 12 апреля. Если страна не выйдет из объединения до 22 мая, ей предстоит участвовать в выборах в Европарламент, которые пройдут 23–26 мая.