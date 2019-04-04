Зеленский пригласил Тимошенко модерировать дебаты с Порошенко

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский предложил лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко стать модератором его дебатов с действующим главой государства Петром Порошенко. Видеообращение Зеленского опубликовано на его странице в фейсбуке.

Ранее Зураб Аласания - руководитель Национальной общественной телерадиокомпании Украины, которая должна организовывать и транслировать дебаты, отметил что дискуссия должна пройти в студии с модератором, которого выберет телекомпания. Аслания сообщил, что им станет журналист Павел Казарин.

Зеленский также заявил, что перед дебатами не будет сдавать анализы на алкоголь и наркотики в медпункте стадиона "Олимпийский", который накануне шоумен предложил в качестве площадки для дискуссии. Сдать анализы в лаборатории стадиона Зеленского призвал Порошенко. Однако представители шоумена подчеркнули, что для сдачи тестов предпочитают независимую лабораторию "Евролаб" и пригласили туда самого президента, а также представителей прессы.

"Украинская правда" отмечает, что владелец "Евролаба" ранее открыто высказывался в поддержку Зеленского.

Шоумен и продюсер Владимир Зеленский в первом туре выборов набрал более 30 процента голосов избирателей, Пётр Порошенко – около 16 процентов. Юлия Тимошенко заняла третье место, набрав более 13 процентов. Зеленский и Порошенко вышли во второй тур. Он состоятся 21 апреля.

После выборов Тимошенко обвинила действующего президента в фальсификации голосования и отказалась поддерживать как Порошенко, так и Зеленского.

3 апреля Зеленский выступил с видеообращением, в котором призвал Порошенко провести дебаты на стадионе, выдвинув ряд условий, в том числе сдачу анализов на алкоголь и наркотики. Президент ответил принципиальным согласием. Оба видеоролика широко разошлись в интернете, а предстоящие дебаты стали одной из самых обсуждаемых тем не только на Украине, но и в России.