Правительство запретит публичные призывы к отказу от прививок

Минздрав работает над законопроектом о запрете публичных призывов к отказу от прививок и наказании за публикацию таких обращений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо Татьяны Яковлевой — первого заместителя главы ведомства.

В письме Яковлевой депутату Госдумы утверждается, что эффективность иммунизации населения в России снижается из-за распространения "через СМИ, интернет и религиозные секты" недостоверной информации о прививках. Ведомство предложит ввести за призывы отказываться от прививок административную ответственность, сообщила чиновник.

В ноябре другой служащий Минздрава — Наталья Костенко — сообщала, что ведомство запретит агитировать против иммунизации врачам. При этом сама вакцинация, как любое другое медицинское вмешательство в здоровье, является по закону добровольной процедурой.

В начале марта социальная сеть Facebook анонсировала, что будет бороться с пропагандой против прививок после рекомендаций американских законодателей. Компания будет снижать рейтинг страниц, показывающих такую информацию и запретит рекламу таких страниц. Книги и фильмы против прививок отказался продавать крупнейший в мире интернет-магазин Amazon. Видеосервис Youtube запретил монетизировать такие видео.

Почему началась борьба с людьми, отказывающимися от вакцинации

В 2019 году Всемирная организация здравоохранения назвала отказ от прививок глобальной угрозой здоровью. ВОЗ зафиксировала рекордный уровень заболеваемостью кори в Европе. За первые шесть месяцев корью заболели более 41 тысячи человек, что больше, чем за каждый целый год за последние 10 лет наблюдения. Болезнь привела к 37 смертельным исходам, эксперты связывают вспышку кори с отказом от вакцинации, сообщала русская служба Би-би-си.

В России, по данным Роспотребнадзора, заболеваемость корью за год выросла в 13 раз. “Известия” со ссылкой на ведомство сообщили об удвоении числа заболеваниями коклюша в стране. В Санкт-Петербурге уровень заболевания достаточный, чтобы назвать это эпидемией, заявил на круглом столе, организованном газетой, старший научный сотрудник Национального научно-практического Центра здоровья детей Владимир Таточенко. В Федеральном медико-биологическом агентстве газете сообщили, что к увеличению роста заболеваемости коклюшем приводит массовый отказ от вакцинации.

Насколько опасны рядовые прививки

В марте научный журнал Annals of Internal Medicine опубликовал исследование, согласно которому вакцина против кори, паротита и краснухи (MMR) не увеличивает риск аутизма и других расстройств аутистического спектра, не является провоцирующим фактором для детей с повышенной предрасположенностью к ним и не вызывает рост заболеваемости ими в будущем. Исследование проведено на выборке более чем в 657 тысяч детей. Подробнее о нём писало издание N+1.