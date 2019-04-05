Страны НАТО и Украина начали совместные учения в Чёрном море

Страны НАТО и Украина начинают совместные учения "Морской щит 19" в Чёрном море. Учения пройдут с 5 по 13 апреля, сообщила пресс-служба миссии Украины при НАТО.

"14 румынских военных кораблей и 6 военных кораблей из Болгарии, Канады, Греции, Нидерландов, Турции с участием 2200 военнослужащих будут выполнять совместные боевые задачи в Черноморском регионе",— говорится в сообщении.