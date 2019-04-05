Страны НАТО и Украина начали совместные учения в Чёрном море

Страны НАТО и Украина начинают совместные учения "Морской щит 19" в Чёрном море. Учения пройдут с 5 по 13 апреля, сообщила пресс-служба миссии Украины при НАТО.
"14 румынских военных кораблей и 6 военных кораблей из Болгарии, Канады, Греции, Нидерландов, Турции с участием 2200 военнослужащих будут выполнять совместные боевые задачи в Черноморском регионе",— говорится в сообщении.
- Учения "Морской щит" – это ежегодное событие, в котором участвуют союзники по НАТО и страны-партнеры.
- В Вашингтоне на днях прошла встреча министров иностранных дел стран НАТО, приуроченная к 70-й годовщине образования Североатлантического союза. Сообщалось, что на встече рассмотрят пакет мер реагирования на агрессию России по отношению к Украине. Предполагается, что новые меры будут гарантировать безопасность для прохода украинских судов через Керченский пролив и в Азовском море.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг упомянул, что НАТО планирует в некоторой степени расширить военное сотрудничество с Украиной и Грузией, а учения призваны содействовать подготовке украинских и грузинских военно-морских сил и береговой охраны. Столтенберг также призвал Москву вернуть Украине захваченные корабли и их команды.
-
25 ноября у берегов аннексированного Крыма российские пограничники захватили три украинских военных корабля и задержали 24 моряка. Военнослужащих обвиняют в незаконном пересечении границы России. Киев считает случившееся актом агрессии, а моряков называет военнопленными. Позицию Украины поддержали США, НАТО и Евросоюз.
- В России считают, что заход кораблей Североатлантического союза в Чёрное море только усилит конфронтацию, и готовятся к "ответным мерам".
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.