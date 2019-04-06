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В Москве задержали антифа-активистов, приехавших на фестиваль

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В Москве на Ленинградском вокзале полиция задержала 20 антифа-активистов, приехавших на некий фестиваль из Санкт-Петербурга. Их доставили в опорный пункт на вокзале, где продержали более часа.

Причину задержания сотрудники правоохранительных органов не разъяснили, сообщает правозащитный портал "ОВД-Инфо".

С задержанных взяли объяснения, после чего отпустили.

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