Запрет на политику, несчастные котята и польза орального секса

1. Twitter два дня блокировал призывы французского правительства прийти на выборы в Европейский парламент. Блокировка была связана с законом о борьбе с "фейк ньюс", принятым во Франции в декабре прошлого года по инициативе Эммануэля Макрона.

Закон обязывает крупные интернет-платформы, такие как Google, Facebook, Twitter и YouTube, препятствовать распространению неправдивой и вводящей в заблуждение политической рекламы в предвыборный период. За нарушения этого закона грозят суровые наказания, но критерии, по которым должна определяться неправдивая информация, в нём не прописаны.

В результате Twitter решила, что для компании будет гораздо безопаснее запретить для своих французских пользователей распространение любой политической рекламы, в том числе и правительственной.

После того как французское правительство выразило возмущение такой политикой фирмы, Twitter всё же разрешила публиковать призывы приходить на выборы. Однако любая реклама политических партий, в том числе и партии Макрона En Marche, несмотря на недовольство властей, останется запрещена до окончания голосования.

Twitter – не единственная компания, которая решила в ответ на французский закон запретить всё подряд. В начале марта владельцы французских сайтов, сотрудничающих с Google Ads, получили уведомление о том, что с 15 апреля до 26 мая (день выборов) запрещено продвижение любого политического контента.



2. Медицинские лаборатории Министерства сельского хозяйства США наконец-то перестали разводить паразитов в котятах. С 1982 по 2019 годы более 3000 котят было специально заражено паразитами для того, чтобы те размножились в их организме и их можно было извлекать и использовать для исследований. После трех месяцев такой чудовищной жизни котят усыпляли. В 2018 году активисты составили петицию, требующую остановить этот садизм, а в конце марта в Конгресс поступил законопроект, запрещающий использовать котят как "пробирки" для разведения паразитов. В правительстве не стали дожидаться принятия закона и прекратили эту практику сами. В лаборатории министерства осталось 14 котят, которых ещё не успели заразить. Их, скорее всего, разберут по домам сотрудники.

​3. История, которая звучит как зачин фильма ужасов: китайские пограничники арестовали 12-летнюю девочку, пытавшуюся вывезти из страны 142 пробирки с кровью беременных женщин. Объяснение, правда, вполне прозаическое: поскольку многие китайские семьи предпочитают рожать мальчиков и делают аборт, если узнают, что у них должна родиться девочка, в Китае запрещены анализы на будущий пол ребенка. Так что многие китайские женщины пытаются нелегально отослать свою кровь на анализ в соседний Гонконг.

4. Голландские медики обнаружили, что регулярный оральный секс существенно снижает вероятность повторных выкидышей. Почему это так, пока неизвестно, но, по предположению ученых, дело может быть в том, что выкидыши часто являются реакцией иммунной системы матери на антигены, содержащиеся в сперме отца и потом попадающие в организм зародыша, а оральный секс каким-то образом "приучает" иммунную систему женщины к этим антигенам. Планируются дальнейшие исследования на данную тему.



5. Ведущий медицинский журнал Lancet опубликовал глобальное исследование о влиянии диеты на смертность. Оказалось, что реже всего от плохой еды умирают израильтяне — только 88,9 из 100 000 смертей в Израиле связаны с болезнями, вызываемыми неправильным питанием. Кроме Израиля, здоровее всего питаются жители Франции (89,1), Испании (89,5) и Японии (96,9). В Италии от неправильного питания умирает 107,7 человек из 100 000, в Великобритании — 127,4, в Германии — 162,0, в США — 170,7, в самой бедной стране мира, ЦАР — 475,8. Из бывших советских республик самая низкая смертность от неправильной диеты в Эстонии — 265,3 (примерно на уровне Польши и Чехии). Во всех остальных странах бывшего СССР смертность от плохого питания выше, чем в большинстве стран Африки: в Латвии — 396,3, в России – 464,7, в Грузии — 564,4, в Украине — 644,3. А хуже всего в мире питаются в Узбекистане – 891,8 смертей на каждые 100 000, в 10 раз больше, чем в Израиле.

6. Шотландские и австрийские психологи выяснили, что преподаватели этики и морали ведут себя ничуть не более этично и морально, чем обычные люди. Или, по крайней мере, чем обычные преподаватели. "Подопытными кроликами" стали 417 преподавателей этики, 527 преподавателей философии и 521 преподаватель других предметов из немецкоязычных стран (Германии, Австрии и Швейцарии). В результате исследования выяснилось, что специалисты по этике не чаще звонят престарелым родителям, сдают кровь, жертвуют на благотворительность и завещают свои органы, чем преподаватели других дисциплин. Психологи обнаружили лишь одну существенную разницу: преподаватели этики едят мясо в полтора раза реже, чем все остальные. Исследование подтвердило результаты подобного эксперимента, проводившегося в 2013 году в США, правда, американские профессора этики не отличались от своих преподающих другие предметы коллег даже и в мясоедении.



7. Два антивеганских активиста были арестованы лондонской полицией за нарушение общественного порядка после того, как они съели мертвых сырых и неосвежеванных белок посреди популярного веганского рынка. Один из них, ютюбер sv3rige, пришел на акцию в майке с надписью VEGANISM = MALNUTRITION (веганство = нездоровое питание). Неделю назад он же съел сырую голову свиньи на веганском фестивале в Брайтоне.

8. Члены Национальной академии наук США 30 апреля проголосуют о том, чтобы исключать из своего состава ученых, обвиняемых в неприемлемом сексуальном поведении. Для этого потребуется изменить устав: сейчас члены Национальной академии наук избираются пожизненно и их исключение из её состава не предусмотрено. Средний возраст членов Национальной академии наук – 72 года.



9. Франция стала первой в мире страной, где запретили некоторые виды имплантов, используемых для увеличения груди, в частности,​ модели из полиуретана. Запрет связан с неподтвержденными пока подозрениями, что эти импланты могут вызывать редкий вид рака. Запрет коснется примерно 30% имплантов, продаваемых сегодня во Франции. Поскольку вероятность развития этого рака невелика, женщинам, которые уже вставили себе эти импланты, не рекомендуется их заменять.

10. У британского парламента потекла крыша. Причем в самом прямом смысле. Посреди заседания Палаты общин на депутатов полилась вода. Протечка случилась над галереей для прессы, что, как пошутил один из депутатов, вполне естественно.