Архангельские депутаты отказались от референдума о ввозе мусора

Депутаты Архангельского областного собрания сегодня большинством голосов отказались от проведения референдума о ввозе мусора из других регионов России. Они решили, что этот вопрос не соответствует требованиям федерального и местного законов. По мнению народных избранников, эта тема не входит в компетенцию местных властей, сообщает 29.ru.



Две инициативные группы предлагали спросить: согласны ли жители Архангельской области ввести полный запрет на ввоз в регион отходов потребления и производства из других субъектов России с целью их дальнейшего обращения. Избирком Архангельской области лишь с пятой попытки принял заявку от активистов на проведение референдума. До этого активистам отказывали по формальным причинам.



Оппозиционные депутаты обсуждали создание согласительной комиссии по вопросу референдума, но представители "Единой России" отказались рассматривать этот вариант.

Областное собрание в итоге не приняло формулировку гражданских активистов. Председатель комитета по законодательству и вопросам местного самоуправления Игорь Чесноков заявил, что вопрос о ввозе мусора из других регионов может решаться только в рамках соглашения между субъектами.



Гражданские активисты, поддерживающие проведение референдума, проводили одиночные пикеты рядом с областной думой во время заседания. Узнав о решении депутатов, протестующие сообщили изданию "7x7", что не удивлены итогами голосования.

Ранее в Архангельской области на акции протеста против использования территории региона для переработки мусорных отходов из Москвы и Подмосковья вышло около 10 тысяч человек. Участники протестов требовали отставки губернатора Архангельской области Игоря Орлова – именно под его председательством комиссия по инвестиционной политике утвердила в октябре "инвестиционный проект" по созданию мусорного полигона в районе железнодорожной станции Шиес. Власти Москвы планируют там в течение 20 лет ежегодно складировать около 500 тысяч тонн отходов. Это 6 процентов от общего объёма твёрдого мусора, который образуется в Москве. Для проекта планируется привлечь 10,5 миллиардов рублей (свыше 160 миллионов долларов) инвестиций.