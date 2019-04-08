Суд в Татарстане не стал блокировать паблики сторонников Навального

Суд в Набережных Челнах отклонил иск прокурора о блокировке пабликов сторонников Алексея Навального в социальной сети ВКонтакте. Представитель прокуратуры так и не смог указать, какие именно записи нарушают российское законодательство, сообщает телеграм-канал "Аполония протеста".

Местные сторонники Навального, которых привлекли в качестве ответчиков, настаивали, что блокировка пабликов приведёт к нарушению статьи европейской Конвенции о свободе выражения мнения. Требования прокуратуры они считают политически мотивированными.

Сам прокурор утверждал, что неназванные публикации могут стать причиной массовых беспорядков. Он также подчеркивал, что в Набережных Челнах составляют много административных протоколов на участников и организаторов акций протеста, пишет "ОВД-Инфо".