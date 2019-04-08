Кремль: встреча Путина с отравленным "Новичком" британцем не планируется

В Кремле отвергли предложение о встрече отправленного ядом "Новичок" британца Чарльза Роули с Владимиром Путиным. При этом представитель президента пообещал, что в Кремле ещё рассмотрят этот вопрос, сообщает агентство Интерфакс.

Дмитрий Песков назвал "опосредованным диалогом с президентом" прошедшую в воскресенье встречу Чарльза Роули с послом России в Великобритании. По его словам, просьба британца поговорить с российским лидером фактически выполнена, поскольку посол России Александр Яковенко считается представителем президента в Великобритании.

При этом представитель Кремля пообещал еще рассмотреть просьбу поговорить с Путиным, но только после получения информации на этот счет от посла Яковенко.

Чарльз Роули выразил газете Daily Mirror своё разочарование после встречи с послом России в Лондоне. По его словам, в ответ на свои вопросы он получил от Александра Яковенко российскую пропаганду: "Мне понравился посол, но всё, что он пытался сказать, чтобы оправдать свою страну, было смехотворно". В частности, чиновник якобы заявил, что Москва не стоит за атаками в Солсбери, а Роули не отравился ядом российского происхождения, потому что российский яд "убил бы всех".