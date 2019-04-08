Кремль: встреча Путина с отравленным "Новичком" британцем не планируется

В Кремле отвергли предложение о встрече отправленного ядом "Новичок" британца Чарльза Роули с Владимиром Путиным. При этом представитель президента пообещал, что в Кремле ещё рассмотрят этот вопрос, сообщает агентство Интерфакс.
Дмитрий Песков назвал "опосредованным диалогом с президентом" прошедшую в воскресенье встречу Чарльза Роули с послом России в Великобритании. По его словам, просьба британца поговорить с российским лидером фактически выполнена, поскольку посол России Александр Яковенко считается представителем президента в Великобритании.
При этом представитель Кремля пообещал еще рассмотреть просьбу поговорить с Путиным, но только после получения информации на этот счет от посла Яковенко.
Чарльз Роули выразил газете Daily Mirror своё разочарование после встречи с послом России в Лондоне. По его словам, в ответ на свои вопросы он получил от Александра Яковенко российскую пропаганду: "Мне понравился посол, но всё, что он пытался сказать, чтобы оправдать свою страну, было смехотворно". В частности, чиновник якобы заявил, что Москва не стоит за атаками в Солсбери, а Роули не отравился ядом российского происхождения, потому что российский яд "убил бы всех".
- 4 марта 2018 года в английском Солсбери было совершено покушение на бывшего высокопоставленного сотрудника российской военной разведки (ГРУ) Сергея Скрипаля. При атаке пострадал он и его дочь Юлия. Британские власти официально обвинили в покушении сотрудников российской военной разведки. США и Евросоюз ввели против России санкции за химическую атаку. Москва свою причастность категорически отрицает.
- Всего от отравления "Новичком" пострадали пять человек. Кроме Скрипалей, среди них был полицейский Ник Бейли, отравившийся при осмотре дома Скрипаля.
- Чарльз Роули и Дон Стёрджесс пострадали после того, как мужчина подарил своей подруге флакон духов, который он нашел на улице. Стёрджесс распылила содержание флакона, в котором находился препарат "Новичок". В последствии она погибла. Состояние Скрипалей неизвестно, Роули и Бейли врачи прогнозируют долговременные проблемы со здоровьем.
- Яковенко после встречи заявил агентству РИА "Новости", что Роули не предъявляет претензий к России. Англичанин же сказал британской прессе, что по-прежнему считает Москву ответственной за химическую атаку.
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