Квартирный вопрос. Эфир в 21:05

Черные риелторы, двойная аренда, выселение на улицу. Все это осталось в 1990-х? Какие схемы мошенничества с жилой недвижимостью вошли в моду и как избежать обмана. Спросим у адвоката Алексея Голованова и риелтора Яны Мандрыкиной.
Черные риелторы, двойная аренда, выселение на улицу. Все это осталось в 1990-х? Какие схемы мошенничества с жилой недвижимостью вошли в моду и как избежать обмана. Спросим у адвоката Алексея Голованова и риелтора Яны Мандрыкиной.
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