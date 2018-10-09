Сам себе управдом. Эфир в 21:05

87 процентов жилья в России находится в собственности граждан – это более 40 миллионов жилых помещений. Однако большинство собственников, живущих в многоквартирных домах, не задумываются о том, что им принадлежит не только конкретная квартира, но и дом в целом. Совет дома, по данным социологов, выбирали всего 9 процентов россиян, 6 процентов участвовали в создании ТСЖ и только 4 процента собственников контролируют работу своей управляющей компании.

Кто решает, как обслуживать многоквартирный дом? Что лучше — ТСЖ или управляющая компания? Спросим у Эмилии Хохловой и Дмитрия Нифонтова.