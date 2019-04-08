Трамп признал стражей исламской революции террористами

Президент США Дональд Трамп объявил о признании Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Иране международной террористической организацией.

Это первый случай, когда Вашингтон объявил вооруженные силы другого государства террористической группировкой, подчеркнув, что "действия Ирана в корне отличаются от действий других правительств".

По данным Соединенных Штатов, элитное формирование иранской армии активно финансирует и пропагандирует терроризм как инструмент государственного управления. "КСИР – основное средство правительства Ирана для осуществления своей глобальной террористической кампании", – отметил Трамп в заявлении.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что официально решение о включении элитных войск Ирана в список террористических организаций вступит в силу через неделю.

Корпус стражей исламской революции был организован в 1979 году после революции, во время которой был свергнут монархический режим. Он является самой могущественной из структур, отвечающих за безопасность страны. По оценкам, его численность составляет 125 тысяч человек. В его состав включены военно-воздушные и военно-морские подразделения.