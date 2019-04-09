В Краснодаре прошёл обыск у координатора "Открытой России"

В Краснодаре сотрудники правоохранительных органов во вторник утром пришли с обысками к региональному координатору "Открытой России" Яне Антоновой. Она на несколько часов пропала со связи, права на звонок ей не предоставили, рассказал порталу "МБХ медиа" координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.
В беседе с "ОВД-Инфо" Прянишников заявил, что обыски, вероятнее всего, связаны с возбуждённым в отношении Антоновой уголовным делом об осуществлении деятельности нежелательной организации. Об этом же написали местные СМИ и телеграм-каналы.
Прянишников уточнил, что на координатора уже дважды заводили дела о нежелательных организациях. Одно из них – из-за ролика о нехватке школ в регионе. Также Антонова участвовала в пикете в поддержку арестованного адвоката Михаила Беньяша.
Если на Яну Антонову действительно завели уголовное дело об осуществлении деятельности нежелательной организации, оно станет уже третьим по счёту. Два предыдущих также связаны с "Открытой Россией":
- 23 января 2019 года в отношении члена совета движения "Открытая Россия" Анастасии Шевченко было заведено первое в России уголовное дело по статье "Деятельность нежелательной организации". В настоящее время Шевченко находится под домашним арестом. Вскоре после ареста в реанимации умерла дочь активистки, у которой была первая степень инвалидности.
- Кроме Шевченко, подозреваемым по ещё одному уголовному делу об участии в деятельности нежелательной организации стал бывший координатор движения "Открытая Россия" в Екатеринбурге Максим Верников. В марте после обыска активиста отпустили домой под обязательство о явке. Также у Верникова изъяли загранпаспорт и обязали его сообщать следователю об отъездах за пределы области. На допросы, связанные с делом активиста, уже вызвали нескольких местных оппозиционеров.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.