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В Грузии вспоминают жертв разгона демонстрации 9 апреля 1989

Тбилиси через 30 лет после трагедии. 9 апреля 2019

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9 апреля 1989 года стало в Грузии "кровавым воскресеньем". Тридцать лет солдаты советской армии разогнали мирную демонстрацию в центре Тбилиси. Применялись дубинки, сапёрные лопатки и отравляющие вещества. Среди погибших были дети, но большинство жертв - женщины.

9 апреля 1991 года, через два года после трагических событий в Тбилиси, был принят акт о восстановлении независимости грузинского государства от России.

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