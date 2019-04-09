В Грузии вспоминают жертв разгона демонстрации 9 апреля 1989

9 апреля 1989 года стало в Грузии "кровавым воскресеньем". Тридцать лет солдаты советской армии разогнали мирную демонстрацию в центре Тбилиси. Применялись дубинки, сапёрные лопатки и отравляющие вещества. Среди погибших были дети, но большинство жертв - женщины.

9 апреля 1991 года, через два года после трагических событий в Тбилиси, был принят акт о восстановлении независимости грузинского государства от России.