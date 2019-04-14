Закрытое пространство. Светлана Осипова – о суверенном интернете

Свобода слова, свобода мысли, право на получение и распространение информации – сказка для человека с бедной фантазией. Суверенный интернет – сказка для страны, бедной ресурсами образовательными и технологическими.

Законопроект о фактической изоляции российского сегмента интернета прошел в Госдуме первые чтения. Придумать и принять можно в принципе любой закон, но время назад отмотать нельзя, даже утвердив соответствующий закон и подписав его у президента. В истории с суверенным интернетом последнее обстоятельство очевидно важно: интернет в России создавался как часть мировой сети, и сделать с этим ничего нельзя, изолировать его без потерь невозможно – поэтому в проекте и сказано "сегмент".

Власть рвется к "собственному интернет-пути", причины понятны: она стремится обезопасить себя от массовых и вообще любых протестов, а протесты координируются в интернете. Об этом, в общем, прямо говорится: закон нужен для противодействия внешним угрозам.

Подобную инициативу власти даже можно назвать своего рода новым курсом. Правда, о правовом регулировании нововведений речи не идет и вряд ли речь зайдёт. То есть как после принятия законов об оскорблении власти Роскомнадзор под угрозой блокировки требует удалять новости про надписи, обличающие натуру Путина, так и нам не дадут объяснения угрозы со стороны "внешнего" интернета.

Но прежде чем не получить объяснения, стоит понять, что "интернет как в Китае" в России полноценно работать не сможет: это "сеть сетей", то есть некоторая связность разных сетей, объединённых общими правилами имён и протоколами обмена данными. Сети для пущей надёжности связаны не одним маршрутом, а несколькими – автоматически выбирается самый быстрый. Так вот в Китае у интернета изначально была одна точка входа (сейчас не одна, но все равно очень мало), а у Рунета точек входа много. И абсолютно все точки входа закрыть или контролировать невозможно.

Единственный вариант – "рубильник", который отключит все входы и выходы во внешний интернет, что, конечно, поставит нас в сложное положение. Такой рубильник, конечно, нанесет непомерный ущерб самому Рунету и российским компаниям. Давайте представим, что банки, АЭС, РЖД, авиакомпании, крупнейшие государственные корпорации окажутся отрезаны от "внешнего" интернета. Перестанет работать самый популярный, установленный у большинства систем по умолчанию, сервер времени pool.ntp.org, а рассинхронизация по времени приводит к не отслеживаемым ошибкам в сети (синхронизация времени сегодня даже важнее его точности). У iPhone перестанет работать iCloud, у Windows обновления, YouTube больше не сможет показывать котиков. Поэтому отключать все каналы связи вряд ли кто-то захочет, а ставить на точках входа фильтр (DPI) и смотреть, какую информацию пропускать, а какую нет, дорого. Да и сама установка "рубильника" – очень дорого. Бюджетный вариант информационной изоляции мы уже видели: в СССР пытались глушить западные радиостанции, но их всё равно слушали, ресурсов и изобретательности полностью перекрыть сигнал не хватало.

Изоляция интернета не даст гражданам России новых возможностей, зато даст новые нарушения прав и ограничения

Предвидя колоссальные проблемы, "Газпром" и РЖД уже попросили не распространять действия закона на технологические сети компаний. Пойти вразрез интересам отраслевых лидеров власть не сможет, а значит, случится уступка, которая сама по себе исключает вариант с рубильником, полностью изолирующим российский интернет. А если обнаружится лазейка для привилегированных пользователей, то кто сказал, что ею не смогут воспользоваться другие? Собственно, даже в Китае обойти блокировку изнутри не составляет невероятной проблемы, хотя для рядового пользователя это всё ещё достаточно трудно.

Введение новых ограничений и технологий требует создания дополнительных возможностей, в том числе правовых, для компенсации и равновесия. Изоляция интернета не даст гражданам России новых возможностей, зато даст новые нарушения прав и ограничения. На поверхности нарушение права человека на получение информации. В современном мире основная движущая сила и экономического, и социального развития – не тонны чугуна и стали, не баррели нефти, а информация и знания. Ограничения в этих сферах отбросят страну назад в лучшем случае на десятилетия.

Здесь же нарушение права на частную собственность. Допустим, у человека есть компания, которая работает в интересах россиян в том числе, а сайт этой компании находится за пределами России, в интересах информационной безопасности и конфиденциальности персональных данных. Новый законопроект лишает человека права хранить информационный ресурс за границей, что угрожает работе, а возможно, и существованию его компании, бизнесу, а значит, его частной собственности. Решение есть: перевести все данные на российский сервер. Но тогда абстрактный владелец компании и его клиенты сталкиваются с новой проблемой: угрозой конфиденциальности персональных данных и тайне переписки, которые российская власть, как показывает практика, ни во что не ставит.

Здесь же серьезные ограничения для журналистов, работающих не в российских СМИ или, например, желающих получить информацию из англоязычного первоисточника, не имеющего отношения к RT. Это, конечно, уже как минимум воспрепятствование законной деятельности журналиста – статья Уголовного кодекса, хоть она и существует в России только на бумаге.

Идея суверенного интернета в России такая же возмутительно-бесполезная, как отключение микрофона нежелательного оратора: всегда найдется кто-то, кто обойдет блокировку и покажет другим, как это сделать, кто запишет "зацензуренную" речь, расшифрует и выложит в "защищенный от внешних угроз" интернет. А в закрытом пространстве интернета подобная утечка распространится чрезвычайно быстро.

Светлана Осипова – московский журналист

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