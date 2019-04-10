Имущество бывшего министра по делам Открытого правительства и одного из самых богатых людей России Михаила Абызова арестовано. Об этом заявил следователь на заседании Мосгорсуда в среду, его слова приводит агентство Интерфакс. Чиновник арестован по подозрению в мошенничестве и создании преступного сообщества, ему грозит до двадцати лет заключения.

В среду в Мосгорсуде решается вопрос о законности ареста бывшего директора ОАО "Сибирская энергетическая компания" Александра Пелипасова, являющегося фигурантом дела бывшего министра. На заседании следователь заявил, что Абызов пытался вывести деньги со счёта, подлежащего аресту. В каком объёме арестованы его активы — не сообщается.

Абызов входит в рейтинг богатейших россиян по версии журнала Forbes. Издание оценивало его состояние в 1,2 миллиарда долларов в 2011 году, сейчас — в 600 миллионов долларов. Он занимал руководящие должности в крупных энергетических и ресурсодобывающих компаниях. С 1999 года он был зампредом правления, а позже — членом правления РАО "ЕЭС России".

26 марта бывший Михаил Абызов был задержан. По версии следствия, он похитил 4 миллиарда рублей у двух энергетических компаний в Сибири, чем "поставил под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда российских регионов". Он свою вину не признаёт.