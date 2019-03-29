Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал аресты главы фонда Baring Vostok Майкла Калви и своего бывшего советника и министра Михаила Абызова. Он связал их с бизнес-конфликтами арестованных. Трансляцию прямой линии с политиком вела социальная сеть "ВКонтакте".
Премьер-министр отвечал на вопрос о громких арестах последнего времени. Он заметил, что ему нечего сказать об аресте бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, так как тот давно занимал государственные посты, а о его дальнейшей работе политик ничего не знает.
Комментируя арест главы фонда Baring Vostok Майкла Калви, Медведев заявил, что уголовное дело против него стало результатом "конфликта акционеров". Про своего бывшего министра и советника Михаила Абызова глава правительства сказал, что слышал, что у Абызова остался конфликт между ним и кредиторами, который получил уголовно-правовое развитие. "Наверное, это плохо, но теперь другого варианта развития конфликта не существует", — сказал Медведев.
- 27 марта Басманный районный суд Москвы арестовал бывшего министра по вопросам "Открытого правительства" Михаила Абызова. Его обвиняют в хищении 4 миллиардов рублей у сибирских энергетических компаний и организации преступного сообщества.
- 16 февраля Басманный суд арестовал арестовал по подозрению в мошенничества основателя крупнейшего инвестирующего в российский интернет-бизнеса фонда Baring Vostok американца Майкла Калви. Бизнесмен связал арест с бизнес-конфликтом c директором направления в созданном правительством Агентстве стратегических инициатив. Телеканал "Дождь" со ссылкой на источники заявил, что в деле может быть замешана политика.
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