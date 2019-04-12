Цена голоса. Сергей Мирный – об остроте выбора

Прогноз, сделанный мною перед первым туром выборов президента Украины, оправдался гораздо быстрее, чем я даже мог предполагать. Оценивая позитивно приход Владимира Зеленского в политику как приход нового поколения, я утверждал, что его партия через полгода пройдет в парламент, что он и его сторонники осовременят Украину, "станут полезным элементом украинской политической экосистемы, будут способствовать её эволюции".

Зеленский задал современный, динамичный стиль общения с противником – в клиповых форматах, через интернет и соцсети. Пётр Порошенко стал не менее динамично отвечать в этом необычном для него, и вообще для его поколения, формате – часто делая ответные ходы буквально через несколько часов после оппонента, случалось, что и ночью. Не знаю, умеет ли он играть в настольный теннис, но в политический пинг-понг, как оказалось, умеет.

Дуэль претендентов сразу же подтвердила верность другой части моего прогноза: Зеленский профессионально не готов к должности президента. В ночь после первого тура выборов в прямом ТВ-эфире из своего штаба "экзитпольный" победитель Зеленский выступил крайне неудачно. Неудачно и по содержанию, и по культуре языка, и – что, наверное, самое главное – по манере выступления; причем неудачно настолько, что многие задались вопросом, не "под кайфом" ли он, и если да, то под каким именно…

Ключевые слова нового этапа борьбы двух кандидатов – "дебаты" и "допинг". Первый ход делает Порошенко: он заявляет журналистам, что перед вторым туром выборов "ключевым элементом должны быть дебаты кандидатов". Зеленский в видеообращении через соцсеть соглашается, но на дебаты не в привычной президенту телестудии, а на огромном стадионе. Зеленский требует, чтобы кандидаты обязательно "прошли экспертизу и доказали народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов". Порошенко – почти мгновенно, тоже в видео в соцсети – вызов принимает, и приглашает на следующий день вместе сдать анализ в лаборатории того самого стадиона, куда Зеленский зовёт его на поединок: "Спорт так спорт!"

Зеленский отказывается от этой лаборатории, и анализ сдаёт в другой, частной, владелец которой известен симпатиями к нему, причём сдает только кровь. Порошенко сдаёт более полный набор биопроб в лаборатории стадиона. Знаменитый боксёр Владимир Кличко предлагает кандидатам: "Если вы так открыты и заинтересованы в объективном результате, то сделайте это по репутационно проверенному методу в международной организации Voluntary Anti-Doping Association". Порошенко без колебания сдаёт этот тест. Зеленский сначала молчит, а затем отказывается сдавать дополнительные анализы, в том числе и волосы, в которых "химический след" сохраняется, как утверждают, до 90 суток. Это работает против Зеленского: при прочих равных, общество склонно относиться к нему с большим подозрением, как к представителю "богемной профессии", плюс остался осадочек от его выступления в ночь выборов.

Порошенко предлагает приступить наконец к дискуссии по существу, и предлагает дату дебатов на Олимпийском стадионе – 14 апреля. Зеленский, словно не услышав его, заявляет, что дебаты состоятся на стадионе 19 апреля – то есть в дату, когда, если дебаты проводятся согласно пожеланиям закона, они должны происходить в студии Общественного телевидения (хотя представители штаба кандидита толкуют положения закона по-иному). Порошенко устраивает, если встреч будет две: на стадионе 14 апреля (или в промежуточные даты между 14-м и 19-м), а 19 апреля он пойдет в студию Общественного ТВ для тех дебатов, которые "чётко требует закон "О выборах президента Украины". Последнее предложение Зеленского - "провести дебаты мостом в прямом эфире": он явно стремится сократить число встреч лицом к лицу с Порошенко к нулю.

Ввиду отсутствия оппонента, Порошенко проводит нечто вроде политических "боев с тенью": выступает в ток-шоу "Свобода слова", для НВ-радио даёт большое интервью, а 11 апреля неожиданно приходит в эфир канала "1+1", на котором выходит комедийное шоу Зеленского "Квартал 95". Зеленский тем временем "активно готовится к дебатам", уезжает в Париж на встречу с президентом Франции. Соперников связывают телефонной линией, но диалога не складывается, Зеленский бросает трубку.

Даже сторонники Зеленского (может, точнее называть их противниками Порошенко?) признают, что он по мастерству ведения дебатов уступает действующему президенту. Украинские журналисты Дмитрий Гордон и Алеся Бацман отмечают, что "Володя может разве что на таланте, на юморе, на иронии их провести", и утверждают, что на дебаты Зеленскому лучше не выходить. Я, откровенно говоря, не представляю себе современного президента, демократической страны в особенности, не владеющего этим базовым профессиональным навыком. И уж тем более президента Украины, существование которой критическим образом зависит от успеха дискуссий ее президента и с обществом внутри страны, и с его зарубежными коллегами. Не говоря уж о встрече с президентом страны-агрессора, о готовности к которой Зеленский публично заявил. Или он пошлёт дискутировать с опытнейшим Путиным вместо себя кого-то другого?

Порошенко слишком умен и опытен для того, чтобы не понимать: "сдать" Украину ему безнаказанно не дадут – ни граждане Украины, ни ведущие государства мира

О проблематичности Зеленского как президента говорят даже те, кто склоняются в его пользу. Очень выпукло риски от избрания Зеленского, особенно кадровые, описал политик и журналист Мустафа Найем: "…Есть ощущение, что, надев новые и яркие костюмы, ребята (команды претендента - РС.) играют по старым правилам. В первую очередь удивляет искренняя уверенность окружения Зеленского в том, что они умнее своего кандидата и в случае избрания смогут навязать ему своё видение и кадровую политику. Опыт показывает, что при назначении ключевых фигур рядом оказываются совсем не те, кого выставляли на витрину и крутили в роликах во время избирательной кампании. Первыми в этой очереди стоят куда более циничные и жесткие ребята".

Найем продолжает: "Чтобы немного представить масштаб угроз, объясню на пальцах. Вместе с булавой (символ президентской власти - РС.) глава государства получает полномочия назначать генерального прокурора, руководителя Сслежбы безопасности Украины, его замов, министров обороны и иностранных дел, глав Нацбанка и 24 областных администраций – более трех сотен назначений. Именно эти люди будут строить новую реальность. И настойчивое требование общества назвать их сейчас, а не тогда, когда в приемной столпятся князьки и олигархи, – не праздное любопытство". Однако на момент написания этого текста анонимная команда кандидата в президенты заявляет: "никаких кадровых решений еще не принимали".

Еще более определенно, просто-таки с военной прямотой о Зеленском высказался Анатолий Гриценко – непримиримый противник Порошенко, бывший министр обороны и бывший кандидат в президенты: "Готов ли Зеленский к должности президента? Нет, не готов…" Нет, не готов, дальше можно не продолжать! – но военный человек Гриценко дальше лепечет: "…но ответственность осознает, готов прикладывать усилия, декларирует намерение опираться на профессионалов"!

Представим на минуточку: вы выбираете хирурга оперировать себя любимого или дорогого вам человека. Вас бы устроил такой спец, который профессионально "не готов, но осознает и декларирует"? Сильно сомневаюсь. А кандидат делать вам ремонт в квартире? Везти вас в маршрутке, в электричке, в поезде, на самолёте? Тоже нет: вам понадобится человек, умеющий работать своими инструментами, управлять своей машиной. А если "машина" – это второе по площади в Европе государство?

По этому поводу вспомнил историю моего старшего коллеги – человека выдающегося интеллекта и работоспособности. Его заметили и перевели сразу через две или три ступеньки вверх, на должность начальника департамента министерства. Это мизер в сравнении с уровнем ответственности президента – но тем не менее мой коллега, по его собственным словам, "несколько лет учился быть "бюрократом", осваивал работу государственной машины на новом уровне". Несколько лет!

Порошенко старается использовать время между турами максимально эффективно, энергично работает и на смысловом, сущностном уровне. Начал исправлять свои ошибки, для начала публично признал их (главные – недостаточная коммуникация, кулуарность его решений, которые, "даже если они были абсолютно правильными, не вызывали доверия в обществе", и просчеты в кадровой политике). Пока Зеленский фактически прячется, боясь показать свой лицо и уровень не/компетентности, Порошенко пригласил на дискуссию по проблемным вопросам представителей двух десятков общественных организаций и объединений, многие из которых настроены к президенту критически. На этой встрече Порошенко, в частности, сделал вполне конкретные заявления о необходимости "перезагрузить" Национальное агентство по предотвращению коррупции и Специализированную антикоррупционную прокуратуру, лишить Службу безопасности Украины и другие правоохранительные органы функций экономических расследований и создать новую службу финансовых расследований.

Крайне важно, что украинское общество активно влияет на процесс. Граждане требуют публичных дебатов: хотя в законе дебаты кандидатов перед вторым туром упомянуты, но не обязательны, 3/4 избирателей считают их необходимыми. Общественное телевидение Украины через свой фейсбук-акаунт запустило "Дебаты-челендж" - призвало украинцев в соцсетях стимулировать претендентов принять участие в публичных дебатах. Общественная инициатива "Избирательный Совет UA" не только пригласила обоих кандидатов "на публичную дискуссию с участием общественных экспертов и ученых … в присутствии профессиональных СМИ с видеотрансляцией дискуссии", но и создала для этой дискуссии перечень главных тем, сформулировала самые острые вопросы в каждой, предложила конкретные временной регламент и диапазон дат для ее проведения.

Моё личное впечатление от общения с Порошенко на одной из закрытых его встреч c лидерами гражданского общества: он человек очень умный и в своей президентской профессии очень опытный. В его патриотизме у меня сомнений нет. Даже если допустить, что его патриотизм напускной, то Порошенко слишком умен и опытен для того, чтобы не понимать: "сдать" Украину ему безнаказанно не дадут – ни граждане Украины, ни ведущие государства мира. И первым, и вторым по совершенно разным прагматическим причинам нужна независимая, стабильная, позитивно развивающаяся Украина.

Сергей Мирный – киевский эколог и писатель

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