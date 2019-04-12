Следственный комитет предложил не лишать врачей свободы за ошибки

Следственный комитет России предлагает не лишать свободы медиков за врачебные ошибки. Соответствующие поправки, подготовленные совместно с Национальной медицинской палатой, могут быть внесены в новую статью Уголовного кодекса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Наказание за неумышленное преступление по новому проекту статьи о неоказание помощи больному не должно быть связано с лишением врачей свободы. При этом требования потерпевших должны быть удовлетворены при помощи страхования, говорится в сообщении.

Ранее Следственный комитет представил первый проект статьи, который предполагал уголовную ответственность за "ненадлежащее оказание медицинской помощи или услуги" и тюремное заключение на срок от двух до семи лет, если врачебная ошибка привела к смерти пациента или "плода".



Это предложение встретило сопротивление со стороны медицинского сообщества. Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль неоднократно заявлял о недопустимости уголовного преследования врачей "за неумышленное осложнение". По его словам, формулировка статьи оставляет возможности для очень широкого толкования. В частности, по мнению Рошаля, использование понятия "плод человека" могло бы привести к уходу из профессии всех врачей-акушеров.



По статистике Генеральной прокуратуры России, за последние пять лет число уголовных дел в отношении врачей и медицинских работников возросло почти в шесть раз – с 311 в 2012 году до 1791 в 2017 году.

Сами врачи резкое увеличение числа уголовных дел после 2015 года доктора связывают с указанием главы Следственного комитета Александра Бастрыкина усилить борьбу с врачебными ошибками.

Полемика вокруг судебного преследования врачей вспыхнула в связи с историей московского гематолога Елены Мисюриной, обвиненной в ошибке, приведшей к смерти пациента, и осужденной на два года. Медицинское сообщество встало на ее защиту, Мисюрину до апелляции освободили из-под стражи.

В ноябре суд в Калининграде арестовал на два месяца бывшего главного врача роддома №4 Елену Белую. По версии следствия, врач допустила смерть ребёнка и распорядилась указать в документах, что он родился мёртвым. В отношении Белой заведено уголовное дело. В Национальной медицинской палате сочли эту меру "избыточной". Позже её отпустили под домашний арест. В На

Уголовной ответственности за врачебные ошибки нет нигде в мире. Есть гражданская ответственность, а именно– высокие штрафы для лицензированных врачей за неправильные действия.