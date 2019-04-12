"Театральное дело": экспертиза будет назначена в понедельник

Постановление о назначении повторной экспертизы деятельности "Седьмой студии" огласят в понедельник 15 апреля – об этом объявила судья Мещанского районного суда Ирина Аккуратова. Свои предложения по проведению новой экспертизы стороны защиты и обвинения представили ещё 12 февраля, однако два месяца экспертизу не назначали.
По предложению адвокатов экспертиза должна состоять из трёх блоков: финансово-экономического, социоискусствоведческого и оценочного, чтобы показать, сколько и какие мероприятия проводились в рамках проекта "Платформа", сколько они могли стоить, "каковы социальные последствия проекта".
Судебное производство на время проведения экспертизы будет приостановлено.
- Художественного руководителя "Седьмой студии" Кирилла Серебренникова, генерального продюсера Алексея Малобродского и генерального директора Юрия Итина обвиняют в хищении 133 из 216 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на театральный проект "Платформа". Вместе с руководством "Седьмой студии" на скамье подсудимых бывший директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Софья Апфельбаум.
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