"Театральное дело": экспертиза будет назначена в понедельник

Постановление о назначении повторной экспертизы деятельности "Седьмой студии" огласят в понедельник 15 апреля – об этом объявила судья Мещанского районного суда Ирина Аккуратова. Свои предложения по проведению новой экспертизы стороны защиты и обвинения представили ещё 12 февраля, однако два месяца экспертизу не назначали.

По предложению адвокатов экспертиза должна состоять из трёх блоков: финансово-экономического, социоискусствоведческого и оценочного, чтобы показать, сколько и какие мероприятия проводились в рамках проекта "Платформа", сколько они могли стоить, "каковы социальные последствия проекта".

Судебное производство на время проведения экспертизы будет приостановлено.