1. Ученые из Куньминского института зоологии в Китае создали трансгенных макак, которым вживили человеческие гены, предположительно отвечающие за развитие интеллекта. Китайские биологи утверждают, что мозг у трансгенных макак развивался дольше обычного и в тестах на запоминание различных цветов и форм они показывают лучшие результаты, чем обычные макаки. Их западные коллеги осуждают это исследование, называя его опасным и неэтичным. А американские блогеры замечают, что именно так начиналась история разумных приматов из "Восстания планеты обезьян".

2. Два чешских школьника чуть не сорвали веганско-экологический фестиваль Planet Fest. Фестиваль проходил на открытом воздухе на пражской набережной в центре города. Тут же рядом школьники в сопровождении отца развлекались тем, что большим магнитом, привязанным к тросу, пытались вытащить из реки разнообразные железки. Один из выловленных ими предметов показался отцу подозрительным, и он вызвал полицию. Приехавший вместе с полицейскими пиротехник определил в ржавой железке неразорвавшуюся гранату времен Второй мировой. В результате полиция эвакуировала часть набережной, на которой проходил фестиваль. Через 75 минут набережную снова открыли, и фестиваль продолжился.



3. В США родители поменяли пол своему 4-летнему сыну, потому что, по его утверждению, он любил одеваться в платья и играть с куклой Барби. Отец написал об этом у себя в твиттере и тут же получил столько возмущенных комментариев, что предпочел уничтожить свой аккаунт. Возмущаются не только гетеросексуалы, но и представители ЛГБТ-сообщества, которые справедливо замечают, что кукол могут любить не только девочки — возможно, мальчик просто будущий гей. Другие говорят, что смена пола — слишком личное решение, которое человек должен принимать сам. Детали того, каким образом был изменен пол ребенка, пока не известны, но скорее всего пока что это сделано только на бумаге, путем смены записи в свидетельстве о рождении — ребенок ещё слишком мал, чтобы подвергаться хирургическим операциям. Однако многие уже требуют от властей открыть дело по издевательству над детьми.

4. В Дубае англичанке грозит два года тюрьмы за то, что она обозвала новую жену своего бывшего мужа «лошадью» в комментарии в Фейсбуке. Это случилось три года назад, когда женщина увидела в ФБ своего бывшего, что он снова женится, и увидела фотографию его новой супруги. Полностью комментарий звучал так: «Чтобы ты сдох, придурок. Тьфу на тебя. Бросить меня ради этой лошади». Новая жена пожаловалась в полицию, и та постановила арестовать женщину за «киберпреступление». Но сделать это удалось только сейчас, когда муж действительно умер и бывшая жена прилетела на его похороны вместе с их бывшей дочерью, которая хотела попрощаться с отцом.

5. Австралийский парламент принял закон, по которому менеджерам интернет-платформ, не удаляющих вовремя опасный контент, будет грозить до трех лет тюрьмы, а их компаниям — штрафы до 10% годовой выручки. Закон появился как реакция на расстрел верующих в мечети в Новой Зеландии и был принят по ускоренной процедуре. Все три чтения прошли в один день, причем это произошло уже на следующий день после того, как закон был внесен в парламент. Закон требует от интернет-компаний удалять «одиозный насильственный контент», связанный с терроризмом, убийствами, попытками убийства, пытками, изнасилованиями и похищениями людей, в «разумные сроки» после того, как об этом контенте стало известно. Что такое «разумные сроки», в законе не уточняется. Генральный прокурор страны назвал этот закон «первым в мире» и выразил надежду, что другие страны последуют примеру Австралии. Некоторые оппозиционные депутаты называют закон сырым и непроработанным и опасаются, что он приведет к тому, что соцсети из страха перед суровым наказанием будут вычищать все мало-мальски подозрительные посты.

6. Швейцарский суд впервые за всю историю страны отменил результаты референдума. Теперь его придется проводить заново. Референдум проводился по инициативе Христианско-демократической партии Швейцарии по поводу сокращения налогов на женатые пары. Из-за странностей швейцарского законодательства женатые пары в этой стране вынуждены платить больший налог, чем пары, которые живут совместно, не регистрируя брак. Христианские демократы предлагали исправить это положение. В результате швейцарцы отвергли предложение очень маленьким большинством голосов — 50,8% проголосовало против и 49,2% за. Теперь суд решил, что правительство, которое вместе с парламентом выступало против инициативы, ввело народ в заблуждение. Перед референдумом правительство утверждало, что повышенное налогообложение женатых затрагивает всего 80 тысяч супружеских пар, но после референдума выяснилось, что на самом деле повышенные налоги платит не 80, а 454 тысячи пар. Суд решил, что такое искажение информации правительством могло повлиять на итог голосования, и поэтому его необходимо повторить. Швейцарская пресса называет это историческим прецедентом. Общенациональные референдумы проводятся в Швейцарии с середины 19 века, обычно в стране проходит от 8 до 11 референдумов в год.



7. Японские ученые подтвердили то, что и так давным-давно знает любой кошатник: кошки различают свои имена и понимают, что мы их зовём, они просто сознательно нас игнорируют.

8. Власти Пекина хотят использовать технологию распознавания лиц, чтобы бороться с невоспитанными туристами. Неадекватные провинциалы, которые залезают в парках на деревья, рвут с клумб цветы, пытаются вылавливать из прудов золотых рыбок и вообще ведут себя безобразно, в последние годы в связи с большим наплывом визитеров стали большой проблемой для китайской столицы. Пекинские власти планируют идентифицировать особенно безобразно ведущих себя посетителей с помощью расставленных по всему городу камер наблюдения и запрещать им вход в парки, музеи и другие общественные места.

9. Американские ученые из Университета Таффта установили, что приём кальциевых пищевых добавок вдвое повышает вероятность возникновения рака. Исследование проводилось на 27000 человек в течение 12 лет. Интересно, что по результатам того же исследования, употребление пищи с большим количеством кальция вероятность возникновения рака не повышает.

10. А вот поедание чеснока улучшает память у пожилых... мышей. Это обнаружили медики из Университета Луисвиля. Объясняется это, по-видимому, тем, что содержащйся в чесноке сульфид аллила стимулирует экспрессию гена, отвечающего за производство белка NDNF. Снижение экспрессии этого гена у пожилых людей связывают с ухудшением их когнитивных способностей.