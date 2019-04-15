Трудоспособные, славянские, свои. Проблемы переселения соотечественников

Верховный суд РФ отменил ограничения по возрасту для участников программы по переселению соотечественников, которая действует в России с 2007 года. По официальным данным, за это время в страну вернулись более 800 тысяч человек, в основном, из стран бывшего Советского Союза. Участники программы имеют право на получение российского гражданства за два месяца. На деле соотечественники сталкиваются с многочисленными трудностями – время получения гражданства постоянно затягивается, а условия в депрессивных российских регионах, куда им чаще всего предлагают переселиться, далеки от идеальных.

Кроме того, в 12 российских регионах власти ввели возрастные ограничения в местные программы по переселению и не хотят предоставлять российское гражданство женщинам старше 55 и мужчинам старше 60 лет, хотя указ Президента Владимира Путина, пригласившего соотечественников в Россию, этого не предусматривает.

В Верховный суд обратились юристы и правозащитники из Калужской области. Они представляли интересы гражданки Украины, беженки из Луганска Натальи Мельниковой, которой власти отказали в предоставлении гражданства из-за ее возраста – на момент обращения ей исполнилось 55 лет. Наталья – учитель английского языка, работает в одной из школ области.

11 апреля 2019 года Верховный суд России признал подобную дискриминацию по возрасту незаконной. Это решение касается не только Калужской области, но и остальных 11 российских регионов, где существуют подобные ограничения. Ранее юристы пытались оспорить эту меру в Калужской областном суде.

О решении Верховного суда, отменившем возрастные ограничения для участников программ переселения соотечественников, Радио Свобода рассказала юрист и правозащитник из Калужской области Любовь Мосеева-Элье:

Это дело прецедентное для России

– Снятие этого ограничения поможет русскоговорящим, русскоязычным соотечественникам со всего мира без ограничений приезжать не только в Калужскую область, но и еще в 11 субъектов РФ, где действует такая же государственная программа. Это дело прецедентное для России. Верховный суд показал себя в нем с хорошей стороны.

– А как это решение Верховного суда отразится конкретно на судьбе Натальи Мельниковой и ее семьи?

Она учитель английского языка. По приезду в Калужскую область ее сразу взяли на работу

– У Натальи Мельниковой двое детей – дочь и сын. У дочери своя семья – три человека, то есть там растет 8-летний внук. У сына тоже своя семья – недавно родился малыш на территории Калужской области. Отказали Мельниковой, потому что она глава семьи. Наталья Мельникова – человек с высшим образованием, педагог с 30-летним стажем. Она учитель английского языка. По приезду в Калужскую область ее сразу взяли на работу. У нас Москва под боком. И Москва, как громадный пылесос, высасывает из Калужской области все квалифицированные кадры, в основном, медиков и педагогов. Поэтому ее сразу взяли на работу. Но правительство сказало: "Ничего подобного! Вы нам не нужны. Вот у нас госпрограмма. Мы там ввели ограничения по возрасту. Помогать вам не будем, то есть гражданство РФ мы вам не дадим". Мельникова до сих пор иностранка, которая работает на благо Калужской области и платит здесь налоги.

– Что меняется в ее судьбе после решения Верховного суда? На что она теперь может рассчитывать по закону?

Физически он есть, а по документам его государство не видит.

– Она снова пошла в миграционную полицию сдавать документы на участника госпрограммы. И по этой госпрограмме в течение 60 дней она получит гражданство РФ.

– Только гражданство?

– А она больше ни в чем не нуждается! Наталья Мельникова – самостоятельный человек, и члены ее семьи самостоятельные. Они сами обустроили свое жилье: они взяли ипотеку и купили квартиру в городе Белоусово. Она работает. Она нуждается только в гражданстве РФ, чтобы спокойно можно было жить и натурализоваться. А уже через Наталью Ивановну будут легализоваться ее дети и внуки. У нее недавно родился внук на территории Калужской области – у него нет никакого гражданства. Физически он есть, а по документам его государство не видит. Это ненормально.

– В 2007 году была принята эта программа, был принят указ президента, в котором никаких возрастных ограничений не было. Почему эти 12 российских регионов не хотят принимать соотечественников пожилого, пенсионного, предпенсионного возраста?

– Дело в том, что путаются понятия – пенсионный и трудоспособный возраст. Человек в 55 лет может получать пенсию, но он еще трудоспособен, он может еще работать. И вот понятие "пенсионер" здесь совсем некорректно.

– Для чего Россия возвращает соотечественников?

Приезжие соотечественники покрывают примерно половину демографического провала

– Россия в ХХ веке дважды попадала в глубокий демографический шторм – это Вторая мировая война и распад СССР. Поскольку в России сейчас явный демографический кризис, в том числе в этих 12 субъектах РФ, и была придумана эта программа. Ее не придумало российское правительство самостоятельно. Такие программы существуют и хорошо работают в Германии, в Израиле, в Румынии, в Канаде. Россия решила не отставать и правильно сделала. Соотечественники нужны, чтобы поправить демографическое положение. Приезжие соотечественники покрывают примерно половину демографического провала, – рассказала юрист из Калужской области Любовь Мосеева-Элье.

Ранее врио начальника главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова сообщала, что соотечественники-переселенцы, желающие переехать в Россию, хорошо образованы и экономически активны. У 41% заявителей есть высшее или неоконченное высшее образование, у 39% – среднее профессиональное. Кроме того, более 73% участников государственной программы и членов их семей относятся к экономически активным слоям населения, 23% – несовершеннолетние и лишь 3,5% – пенсионеры. Наибольший интерес программа переселения соотечественников вызывает у граждан Украины, Казахстана, Узбекистана, Молдавии, Армении и Таджикистана. Наиболее востребованной территорией вселения соотечественников является Центральный федеральный округ, затем идет Сибирский федеральный округ.

О решении Верховного суда и реальной политике российских властей по отношению к переселенцам говорит глава комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина:

Эта программа – не набор рабочей силы, это гуманитарная программа

– К решению Верховного суда я отношусь с восторгом. Оно показывает, что у нас существует Верховный суд, что само по себе – уже новость. Мы уже перестали замечать, что у нас существует судебная система, и что в судебной системе можно чего-то добиться. А по существу этого вопроса, конечно, я тоже этому рада. Потому что программа переселения соотечественников – это гуманитарная программа. Это не организованный набор рабочей силы. И отказывать людям именно из-за возраста, если они хотят вернуться на родину, если мы признаем их соотечественниками – это жестоко и неправильно. Я приветствуют решение Верховного суда. Это решение не только по калужскому закону, это решение автоматически должно распространяться на все такие региональные законы.

– Ограничения по возрасту для соотечественников по этой программе существуют в 12 регионах, хотя в указе президента такого ограничения нет. Почему региональные власти не хотят принимать людей в таком возрасте?

Власти не хотят выплачивать пенсию, не хотят брать ответственность за этих людей

– Потому что они не хотят выплачивать пенсию. Потому что они эту программу воспринимают как программу приглашения трудовых ресурсов. И они не хотят брать на себя ответственность за этих людей. Но если мы объявили программой добровольного переселения, если мы говорим о том, что мы приглашаем людей, которые духовно и культурно связаны с Россией, говорят на русском языке, то ограничивать возраст, по-моему, совершенно не по-человечески. Кроме того, что такое 55 лет? Если мы увеличиваем пенсионный возраст, то это, вообще, не логично с юридической точки зрения.

– Как, по вашим наблюдениям, в России действует эта программа переселения соотечественников? Что люди по ней получают, что не получают?

Кафе, в которое собирались трудоустроить семью, оказалось закрыто – там все спились

– Программа с самого начала действовала плохо. В указе, конечно, этого нет, но понятно, что президент хочет, чтобы к нам ехали молодые люди в репродуктивном возрасте. Чтобы они были славянской внешности и хорошо образованы. Но к нам такие не едут. Такие люди едут от нас, к сожалению. Поэтому приехало гораздо меньше людей, чем мы бы хотели. Кроме того, мы сталкивались с чудовищными вещами, когда людей отправляли в депрессивный регион. Там им обещали дом и работу. А дом оказывался такой развалюхой, что в нем нельзя даже было зарегистрироваться. Таким образом, человек терял свое право на упрощенное получение гражданства. Сейчас, слава богу, там уже есть и регистрация по месту жительства, и регистрация по месту пребывания. Одной семье из Армении дали дом. Там нельзя регистрироваться, потому что он в аварийном состоянии. Кафе, в которое собирались трудоустроить семью, оказалось закрыто, потому что там все спились. Люди были в ужасном положении. В конце концов, они уехали обратно в Армению, уехали с нашей помощью: мы им собрали и прислали теплые вещи и деньги. В общем, программа действует неважно, – рассказала глава комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина.

Российские власти не раз заявляли, что хотели бы привлечь в страну как можно больше соотечественников. Они помогли бы России справиться с демографическими проблемами. По данным Росстата, на 1 января 2019 года население России составляло 146 миллионов 793,7 тысячи человек, тогда как на 1 января 2018 года численность населения в России равнялась 146 миллионам 880,4 тысячам человек. Таким образом, за год население страны сократилось почти на 87 тысяч человек.

Решение Верховного суда о снятии возрастных ограничений для участников программ переселения соотечественников может быть связано с нехваткой населения в России. Об этом Радио Свобода рассказал руководитель Центра по изучению проблем народонаселения экономического факультета МГУ Валерий Елизаров:

Мы вспомнили, что есть программа о соотечественниках, когда пошла убыль населения, смертность стала превышать рождаемость

– С 2007 по 2015 годы демографическая ситуация в России не ухудшалась, а улучшалась. И даже было несколько лет, с 2013 по 2015 год, когда у нас даже был не просто прирост населения, а естественный прирост населения. Ухудшение началось в 2016-2017 годах. И конечно, мы опять вспомнили о том, что есть программа о соотечественниках, что она может стать, с точки зрения объемов, компенсирующей миграцией. Это случилось, когда пошла убыль населения, когда не только смертность стала превышать рождаемость, но и миграция в прошлом году впервые не смогла покрыть эту самую убыль. Могу сказать, что в первые годы эта программа развивалась очень медленно. Конечно, никто не видел каких-то серьезных практических результатов, на нее особо не обращали внимания. Сейчас, когда мы входим в фазу нового ухудшения демографической ситуации, когда мы не знаем, в каком размере, в каком объеме миграция сможет компенсировать естественную убыль населения, конечно, мы опять вспомнили о программе "Соотечественники".

– Чем эта программа интересна тем, кто хочет переехать в Россию?

Многие увидели, что это практическая возможность быстро и без большой бюрократии сюда перебраться

– Многие люди пользовались другими каналами переезда в Россию на ПМЖ. Они приезжали временно поработать, получали разрешение на временное пребывание, кто-то из них закреплялся, работал, перевозил сюда семьи. А программа "Соотечественники" – конкретная программа, которая призвана пополнить население тех регионов, в которых есть определенные квоты на прием соотечественников. То есть их направляют не туда, куда они хотят ехать, а туда, где существует нехватка населения. Но и этот канал стал работать гораздо эффективнее и оживленнее, потому что многие люди, которые хотели переехать в Россию, увидели, что это практическая возможность достаточно быстро, без очень большой бюрократии сюда перебраться. И, переехав, они получают гораздо быстрее вид на жительство, чем те, кто здесь уже прожил или проработал по несколько лет. Я думаю, что какое-то еще число лет программа "Соотечественники" поработает. Бонусы по этой программе не такие значимые, чтобы это было решающим фактором, который мог бы побудить людей на переезд. Скорее, это касается тех людей, которые хотели переехать в Россию и искали возможности для этого. Скажем, у них раньше переехали дети. И они могут этой возможностью воспользоваться.

– Как вы относитесь к решению Верховного суда?

Снятие возрастных ограничений вполне разумно - мы хотим пополнить трудоспособное население России

– Снятие возрастных ограничений, на мой взгляд, вполне разумно. Это говорит не только о том, что мы хотим пополнять трудоспособное население, но и в целом население России. Вообще, снятие таких ограничений, которые не были очень сильно продуманы, на самом деле, правильно. Вспомним концепцию демографической политики, принятую в 2007 году – она предусматривала, что на третьем этапе, который сейчас у нас идет с 2016 по 2025 год, мы будем получать миграционный прирост порядка 300 тысяч человек за счет всех программ, в том числе и трудоспособного населения. Это все-таки разные виды миграций – переезд в Россию на ПМЖ (это одна цель, одна мотивация) и трудовая миграция, которая в своей массе носит временный характер. Хотя некоторая часть этой миграции переходит на уровень постоянных жителей России, – полагает руководитель Центра по изучению проблем народонаселения экономического факультета МГУ Валерий Елизаров.

В 2018 году правительство России заложило на реализацию программы переселения соотечественников с 2019 по 2021 год примерно по 3 млрд рублей ежегодно. Им обещают упросить процесс оформления и обустройства. При этом предоставление постоянного жилья для переселенцев не предусмотрено.