Председатель Госдумы Вячеслав Володин проголосовал за принятие 12 законопроектов в субботу из-за технической ошибки. Его голос был учтён, хотя он не принимал участия в голосовании. Среди принятых таким образом законопроектов оказался закон об изоляции Рунета. О технической ошибке заявила его советник Анастасия Кашеварова.

В своём телеграм-канале она написала, что 11 апреля Володин находился в командировке в Саратове. Согласно системе учёта Госдумы, в этот же день он принимал участие в пленарном заседании Думы в Москве. Он принял участие в голосовании по 24 документам, в том числе проголосовав за принятие 12 законопроектов.

По словам Кашеваровой, карточку Володина не изъяли сотрудники аппарата, она осталась в системе для голосования. Будет ли как-то пересмотрено голосование депутата по принятым законопроектам – не сообщается.

Среди подписанных, согласно данным системы статистики, документов – резонансный законопроект об изоляции Рунета от остального интернета, проект постановления об отзыве мандата умершего бывшего директора ФСБ Николая Ковалёва и законопроект, сокращающий срок приёма заявок на государственные тендеры.

До осени 2016 года регламент разрешал депутатам Госдумы голосовать друг за друга по доверенности, писала "Медуза". Но в 2016 году депутаты запретили эту практику по инициативе "Единой России". Противником заочного голосования был Володин.