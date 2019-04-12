Председатель Госдумы Вячеслав Володин проголосовал за законопроект об изоляции Рунета в четверг, хотя его не было в здании Государственной думы. Согласно регламенту нижней палаты, голосовать депутаты должны лично, Володин сам запретил депутатам голосовать друг за друга. На это несоответствие обратило внимание издание "Медуза".

В четверг депутаты приняли во втором чтении законопроект, позволяющий изолировать Рунет и ввести тотальную цензуру в российском сегменте интернета. Законопроект поддержали 317 депутатов "Единой России", два депутата "Справедливой России" и депутат от партии "Родина". Согласно системе учёта, среди голосовавших единороссов был и Володин, хотя в этот день он находился в Саратовской области, в 800 километрах от Москвы.

До осени 2016 года регламент разрешал депутатам Госдумы голосовать друг за друга по доверенности, пишет "Медуза". Но в 2016 году депутаты запретили эту практику по инициативе "Единой России". Противником заочного голосования был ставший тогда спикером Володин. "Когда право голоса передается депутатом по доверенности, это несправедливо по отношению к избирателю, и в принципе ставит вообще под вопрос представительную демократию", — цитировал политика ТАСС.

Советник Володина Анастасия Кашеварова не стала отвечать на просьбу "Медузы" прокомментировать его заочное голосование. В пятницу вопрос об этом депутату пытался задать журналист саратовского агентства "Свободные новости", но Володин его остановил.