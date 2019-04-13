Росгвардия получит технику, способную временно ослеплять людей

Росгвардия может получить технические устройства, которые создают визуально-оптические помехи для нейтрализации "агрессивных правонарушителей", в том числе участников массовых акций. Об этом сообщили Интерфаксу в холдинге "Росэлектроника".
Утверждается, что устройство, название которого не приводится, способно временно ослеплять правонарушителей за счет высокоинтенсивного светового излучения, что поможет "рассеять" скопления агрессивно настроенных людей. Ранее индустриальный директор Ростеха Сергей Абрамов отмечал, что новое устройство "может войти в арсенал сотрудников Росгвардии, а также других спецподразделений и силовых ведомств".
По данным госкорпорации, устройства разработаны на основе станции визуально-оптических помех, используемой в ВМФ. Её применение вызывает головокружение, дезориентацию в пространстве и в некоторых случаях галлюцинации в виде "плавающего пятна света перед глазами". "Эффективная дальность устройства для спецподразделений составит 500–700 метров, а ширина сектора воздействия – 10–15 градусов", – добавили в пресс-службе.
- Для разгона демонстраций Росгвардия уже имеет в своем распоряжении специальную бронированную инженерную машину "Торнадо", водометный автомобиль "Шторм" и бронированный водометный спецавтомобиль "Лавина-Ураган", оснащенный восьмиствольным гранатометом для стрельбы снарядами со слезоточивым газом и светозвуковыми боеприпасами, а также средствами для разрушения баррикад и завалов.
- В августе 2017 года концерн "Калашников" разработал спецмашину "Щит", предназначенную для борьбы с уличными беспорядками. Как заявлено на сайте разработчика, машина "снабжена защищённой кабиной, водометом и стальным щитом".
- В декабре 2018 года на сайте госзакупок федеральная служба войск Нацгвардии разместила соответствующие документы о покупке более 10 бронированных автомобилей "Урал" стоимостью около 200 миллионов рублей. Также ранее сообщалось о заинтересованности Росгвардии в закупке дронов с функцией распознавания лиц.
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