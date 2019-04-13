Росгвардия получит технику, способную временно ослеплять людей

Росгвардия может получить технические устройства, которые создают визуально-оптические помехи для нейтрализации "агрессивных правонарушителей", в том числе участников массовых акций. Об этом сообщили Интерфаксу в холдинге "Росэлектроника".

Утверждается, что устройство, название которого не приводится, способно временно ослеплять правонарушителей за счет высокоинтенсивного светового излучения, что поможет "рассеять" скопления агрессивно настроенных людей. Ранее индустриальный директор Ростеха Сергей Абрамов отмечал, что новое устройство "может войти в арсенал сотрудников Росгвардии, а также других спецподразделений и силовых ведомств".

По данным госкорпорации, устройства разработаны на основе станции визуально-оптических помех, используемой в ВМФ. Её применение вызывает головокружение, дезориентацию в пространстве и в некоторых случаях галлюцинации в виде "плавающего пятна света перед глазами". "Эффективная дальность устройства для спецподразделений составит 500–700 метров, а ширина сектора воздействия – 10–15 градусов", – добавили в пресс-службе.