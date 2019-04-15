Операторы, занимающиеся утилизацией мусора, могут остановить работу из-за неплатежей в девяти регионах. С 2019 года в большинстве областей России действует "мусорная реформа" — жители должны отдельно оплачивать сбор и утилизацию бытовых отходов. Но около половины граждан ничего не платят — пишет газета "Ведомости" со ссылкой на оказавшийся в распоряжении редакции черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина.

В среднем по стране собираются только 50,3 процента платежей с населения, говорится в письме. В девяти регионах России собираемость такая низкая, что операторы могут остановить работу. Это может произойти в Дагестане и Самарской области, где собираемость платежей составила 5 процентов, Адыгее (14%), Кабардино-Балкарии (15%), Пермском крае (20%), Новосибирской области (23%), Алтайском и Красноярском крае (по 25%), Ульяновской области (30%).

В ряде регионов возникает проблема с рассылкой счетов — например, половине жителей Тверской области платежки за мусор прислали дважды, а в Калининградской области их выписали умершим.

На начало января на новую систему по работе с мусором перешли 69 регионов страны. В декабре был принят отдельный закон, откладывающий на три года введение отдельного платежа на утилизацию мусора в Москве, Санкт-Петербурге и находящемся на территории аннексированного Крыма Севастополе. В этих городах в 2019 году должны пройти региональные выборы.