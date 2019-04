Смерть и ванилин. Артемий Троицкий осваивает ретрофутуризм

Хедлайнеры сто девятого выпуска программы "Музыка на Свободе"​ – музыканты шведской поп-группы Death & Vanilla, творчество которой рок-критик Артемий Троицкий характеризует как ретрофутуризм. Швеция – странная музыкальная страна. Казалось бы, скандинавская классика и нордическое типическое – но нет, есть в Швеции что-то такое, не вполне уловимое, что резко отличает её от соседей.

Вот Норвегия – настоящее суровое северное место; величественная природа, отмороженные люди, честные, серьёзные и очень немногословные. И музыка стране под стать: тяжёлая и мрачная, как скалы в океане, black metal и хрустальная, как ледники, электроника. Эдвард Мунк, опять же. Финляндия: тут совсем другой дух, но тоже северный: тундра, озёра, пьянство в холодный период, языческие ритуалы и шутовское веселье. Аки Каурисмяки. И музыка, психоделика über alles! На клетчатые рубашки и комбинезоны работящих норвежцев и драные кожаные куртки финских хуторян Швеция отвечает элегантными костюмами местного дизайна и комфортной мелодичной музыкой с оттенками лёгкой грусти и меланхолии. Заметьте: даже у искромётной ABBA почти все мегахиты написаны в минорном ключе!

Раз уж мы вспомнили про ABBA, имеет смысл проследить ретроспективную линию шведских музыкальных успехов: поп-роковый дуэт Roxette, культовая певица Стина Норденстам, ново-волновые Cardigans, популярная сейчас Робин. Что любопытно: если не считать "групп одного хита" Europe и Army of Lovers, то все знаменитые шведские голоса – женские. В этом смысле новейшая шведская поп-сенсация, группа Death & Vanilla, продолжает славную традицию.

Композиция ​The dödens vanilsjås theme

Я написал "поп" – и засомневался... Скажем так: если это и "поп", то затейливый и экспериментальный. Итак, дуэт Марлен Нильссон (вокал) и Андерса Ханссона (инструменты) возник в южношведском городе Мальмё в 2008 году. Спустя несколько лет к ним присоединился ещё один инструменталист, Магнус Бодин. После нескольких синглов и треков на сборниках ("Призраки в машине", "Тема "Смерти и Ванили"), в 2012 году вышел дебютный альбом. В принципе, это то, что любители броских ярлыков иногда называют "ретрофутуризм", то есть видение (и "слышанье") будущего таким, каким оно представлялось в прошлом – скажем, в 50-е и 60-е годы прошлого века. D&V отказались от стерильного цифрового звучания, используя винтажные аналоговые синтезаторы и экзотические электроинструменты вроде терменвокса и меллотрона. Но это не всё; вот как описывает музыку загадочных шведов The Guardian: "Их музыка попеременно напоминает то зыбкую пугающую атмосферу "Твин Пикс" Дэвида Линча и Анджело Бадаламенти, то эксперименты Stereolab и Broadcast (английские электронные группы 1990-х) с "космической музыкой" 50-х, то французские мелодии "йе-йе" 60-х, то наркотический "кантри-нуар" в духе Mazzy Star (американская группа, популярная в начале 90-х; родоначальники стиля dream pop)".

Композиция "Беги, кролик, беги!"

Критики обращают внимание на исключительную "кинематографичность" музыки Death & Vanilla. Не удивительно, что и сами музыканты взялись сочинять киномузыку: в отличие от многих, пишущих саундтреки для несуществующих картин, шведы взяли за основу научно-фантастический хоррор "Вампир" 1932 года; альбом вышел только на виниле (ретро так ретро) в 2013-м. Позже аналогичному озвучиванию подвергся "Жилец" Романа Поланского. Прорыв на европейский рынок произошёл в 2015 году, когда английский лейбл Fire Records выпустил второй альбом Death & Vanilla, "Там, где живут чудовища". Название заимствовано у французского детского писателя Мориса Сендака. Сначала падкая на интересные новинки музыкальная пресса, а вскоре и широкая публика оценили работу. Интересно, что этот очень цельный по звучанию альбом вызвал у слушателей самые разные ассоциации, от краут-рока и психоделики до "секс-музыки для лёгкого порно". Притом что стиль Death & Vanilla совсем не стадионный, а, скорее, камерный, они стали желанными гостями на больших рок-фестивалях, в частности, на знаменитом Международном фестивале психоделии в Ливерпуле.

Композиция "Библиотечный гоблин"

Новой АBBA из D&V, конечно, не получится, да и таких целей ретрофутуристическое трио перед собой не ставит. Однако сейчас никто другой не представляет Швецию на альтернативной карте музыкального мира так ярко и интересно, как эти ребята из Мальмё. Совсем скоро, 10 мая, у Death & Vanilla выходит в свет новый альбом. Называется "Разве ты не мечтатель?"

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 110):

4. Death & Vanilla (Sweden). The dödens vanilsjås theme, EP Death & Vanilla

5. Death & Vanilla (Sweden). Run Rabbit Run, EP Ghosts in the Machine

6. Death & Vanilla (Sweden). Cul-de-sac, LP Death & Vanilla

7. Death & Vanilla (Sweden). Library Goblin, LP Death & Vanilla

8. Death & Vanilla (Sweden). The Optic Nerve, LP ...To Where the Wild Things Are

9. Death & Vanilla (Sweden). The Hidden Reverse, LP ...To Where the Wild Things Are

