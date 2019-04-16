Таганский суд Москвы отказался удовлетворить иск "Медиазоны" к Роскомнадзору. Об этом сообщил юрист правозащитной организации "Агора" Севан Авелян.

Представитель "Медиазоны" просил признать незаконным решение о блокировке статьи, в которой рассказывалось о самоубийстве задержанного после пыток в полиции.

Правозащитный портал "Медиазона" подал иск к Роскомнадзору из-за блокировки материала о расследовании пыток в полиции Нижнекамска, после которых покончил с собой задержанный Ильназ Пиркин. Надзорное ведомство ранее пришло к выводу, что текст содержит информацию о способах самоубийства и призывы к его совершению.​

В "Медиазоне" настаивают, что в заблокированной публикации нет пропаганды суицида. Опубликованный 13 декабря прошлого года материал повествует лишь о фактах, закреплённых в официальных источниках информации.