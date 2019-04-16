Таганский суд Москвы отказался удовлетворить иск "Медиазоны" к Роскомнадзору. Об этом сообщил юрист правозащитной организации "Агора" Севан Авелян.
Представитель "Медиазоны" просил признать незаконным решение о блокировке статьи, в которой рассказывалось о самоубийстве задержанного после пыток в полиции.
Правозащитный портал "Медиазона" подал иск к Роскомнадзору из-за блокировки материала о расследовании пыток в полиции Нижнекамска, после которых покончил с собой задержанный Ильназ Пиркин. Надзорное ведомство ранее пришло к выводу, что текст содержит информацию о способах самоубийства и призывы к его совершению.
В "Медиазоне" настаивают, что в заблокированной публикации нет пропаганды суицида. Опубликованный 13 декабря прошлого года материал повествует лишь о фактах, закреплённых в официальных источниках информации.
- 22-летний житель Нижнекамска Ильназ Пиркин, который вместе со знакомым украл автомагнитолу и другие вещи из чужого автомобиля, покончил с собой 19 октября 2017 года. Перед этим он провел почти весь день в местном отделе полиции, где его избивали и пытали, заставляя признаться в 47 кражах из автомобилей. Пиркина отпустили только после того, как он подписал явку с повинной. Перед самоубийством он записал на мобильный телефон несколько видеопосланий, в одном из них рассказал о пытках, которым его подвергали.
- В Татарстане возбуждено несколько уголовных дел, связанных с гибелью Ильназа Пиркина. Сотрудникам нижнекамского управления МВД предъявлены обвинения в превышении служебных полномочий с применением насилия.
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