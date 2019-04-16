Директор ЦРУ Джина Хаспел в марте прошлого года лично убедила президента США Дональда Трампа жёстко отреагировать на отравление в британском Солсбери Сергея и Юлии Скрипаль и выслать 60 сотрудников российских диппредставительств в Соединённых Штатах - утверждает газета The New York Times со ссылкой на источники в американских спецслужбах.

Как утверждает издание, Трамп, получив от Британии, обвинившей в покушении на бывшего сотрудника ГРУ и его дочь Россию, просьбу в знак солидарности выслать российских дипломатов, поначалу колебался, стоит ли это делать. The New York Times утверждает, что Трамп, хотя и осудил покушение на Скрипалей, назвал его "шпионскими играми" и в целом не придал особого значения инциденту в Солсбери. Директору ЦРУ на совещании в Белом Доме, однако, как утверждается, удалось переубедить президента - в том числе при помощи фотографий детей, госпитализированных якобы с подозрением на отравление ядом "Новичок", от которого пострадали Скрипали, и уток, погибших в результате воздействия яда. В результате Трамп одобрил наиболее жёсткий из предложенных вариантов.

Официально Белый дом пока не комментировал сообщение газеты.

Помимо высылки дипломатов, Соединённые Штаты также ввели санкции против России в связи с покушением на Скрипалей - которые выжили после долгого лечения. Согласно закону о борьбе с распространением химического оружия, Вашингтон должен ввести и второй пакет санкций против России в связи с этим делом - среди возможных мер сведение к минимуму торговых контактов или запрет полётов российских авиакомпаний в США. На данный момент, однако, санкции из второго пакета пока не были введены.

Россия категорически отрицает причастность к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль, а также гибели британской гражданки Дон Стёрджесс, которая тоже пострадала от воздействия "Новичка". Британские власти, однако, заявляют, что причастные, по данным следствия, к отравлению граждане России - сотрудники российской военной разведки.