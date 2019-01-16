Послы стран Евросоюза согласовали введение санкций против четырех россиян, которых называют служащими ГРУ. Об этом сообщил корреспондент Радио Свободная Европа/Радио Свобода в Брюсселе.

В санкционный список попадут граждане России Александр Петров и Руслан Боширов, которых в Великобритании подозревают в попытке отравления бывшего агента британской разведки Сергея Скрипаля и его дочери.

Ряд журналистских расследований утверждают, что под именами Петрова и Боширова скрываются высокопоставленные офицеры российской военной разведки, Герои России Александр Мишкин и Анатолий Чепига.