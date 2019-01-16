Послы стран Евросоюза согласовали введение санкций против четырех россиян, которых называют служащими ГРУ. Об этом сообщил корреспондент Радио Свободная Европа/Радио Свобода в Брюсселе.
В санкционный список попадут граждане России Александр Петров и Руслан Боширов, которых в Великобритании подозревают в попытке отравления бывшего агента британской разведки Сергея Скрипаля и его дочери.
Ряд журналистских расследований утверждают, что под именами Петрова и Боширова скрываются высокопоставленные офицеры российской военной разведки, Герои России Александр Мишкин и Анатолий Чепига.
- О том, что под фамилией Боширов может скрываться офицер российской военной разведки Анатолий Чепига, в конце сентября сообщили расследовательская группа Bellingcat и издание The Insider. Позднее расследователи опубликовали информацию о том, что Петров является российским разведчиком Александром Мишкиным. Согласно данным журналистов, оба военных удостоены звания Героя России.
- Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта с помощью нервно-паралитического вещества "Новичок", разработка которого велась еще в Советском Союзе.
- Лондон утверждает, что покушение организовал Кремль, и возложил ответственность за произошедшее лично на президента России Владимира Путина. Москва обвинения отвергает.
- В декабре Мишкин и Чепина попали в санкционный список США.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.