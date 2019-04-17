Медведев: уровень пенсий не может обеспечить "достойную" жизнь

Сегодняшний уровень пенсий в России не может обеспечить "достойную и интересную жизнь". Об этом в среду заявил председатель российского правительства Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с отчётом за 2018 год. Премьер-министр добавил, что для увеличения дохода пенсионеров были приняты "известные изменения в параметрах пенсионной системы".

При этом Медведев добавил, что правительство планирует внедрить в регионах единую и обязательную методику, по которой будет рассчитываться прожиточный минимум для пенсионеров. Глава кабинета министров заявил, что сначала пенсии должны быть доведены до него, а затем, при необходимости, проиндексированы, "чтобы общая сумма была больше".

Дмитрий Медведев отдельно отметил, что в России почти 19 миллионов человек живут "как жить не должны" из-за бедности. По мнению премьера, причины для этого "всегда разные", а государство должно оказывать гражданам "адресную" поддержку, исходя не только из доходов отдельной семьи, но и из её расходов. Для этого создан реестр малообеспеченных семей, с информацией о нуждающихся в государственной помощи. Этот пилотный проект запустили в восьми регионах.