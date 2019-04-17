Медведев: уровень пенсий не может обеспечить "достойную" жизнь

Сегодняшний уровень пенсий в России не может обеспечить "достойную и интересную жизнь". Об этом в среду заявил председатель российского правительства Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с отчётом за 2018 год. Премьер-министр добавил, что для увеличения дохода пенсионеров были приняты "известные изменения в параметрах пенсионной системы".
При этом Медведев добавил, что правительство планирует внедрить в регионах единую и обязательную методику, по которой будет рассчитываться прожиточный минимум для пенсионеров. Глава кабинета министров заявил, что сначала пенсии должны быть доведены до него, а затем, при необходимости, проиндексированы, "чтобы общая сумма была больше".
Дмитрий Медведев отдельно отметил, что в России почти 19 миллионов человек живут "как жить не должны" из-за бедности. По мнению премьера, причины для этого "всегда разные", а государство должно оказывать гражданам "адресную" поддержку, исходя не только из доходов отдельной семьи, но и из её расходов. Для этого создан реестр малообеспеченных семей, с информацией о нуждающихся в государственной помощи. Этот пилотный проект запустили в восьми регионах.
- В 2018 году в России была одобрена подготовленная правительством пенсионная реформа. Возраст выхода на пенсию был увеличен до 65 лет для мужчин и до 60 – для женщин. Реформа была крайне негативно принята в обществе – эксперты связали с ней рост протестной активности и резкое снижение рейтингов власти. В начале апреля Конституционный суд России отказался рассматривать вопрос о законности повышения пенсионного возраста.
- Согласно новому "майскому указу" президента Путина, Россия должна к 2024 году добиться снижения уровня бедности. Согласно опубликованным в апреле социологическим опросам, для обеспечения достойного уровня жизни россиянам в среднем нужно зарабатывать 66 тысяч рублей.
- 19 миллионов человек, о которых говорил Медведев – это жители России, чей доход ниже прожиточного минимума 10 213 рублей.
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