"Выживут только богатые": как выполняются "майские указы" Владимира Путина

Майские указы по повышению зарплат бюджетников, по данным Росстата, на конец 2018 года формально выполнены только в 16 российских регионах. Об этом в среду сообщает РБК. Во всех остальных регионах указы не выполнены хотя бы по одной категории бюджетников. Обеспечить рост зарплат бюджетников президент Владимир Путин поручил региональным властям еще в 2012 году. Эксперты отмечают, что повышение зарплат проходило за счет сокращения общего числа бюджетников и снятия ряда стимулирующих надбавок к их зарплатам.

По данным Росстата, средняя зарплата по стране в третьем квартале 2018 года составила 41 830 рублей. Но для небольших российских городов этот показатель далек от реальности: на практике врачи и учителя в небольших муниципальных образованиях могут получать всего по 12 000–15 000 рублей в месяц. О том, что власти на местах пытаются искусственно завысить зарплаты бюджетников, сообщалось не раз.

Зарплаты бюджетников по стоянию на конец 2018 года достигли целевых значений по всем категориям лишь в 16 регионах – это Брянская, Владимирская, Тамбовская, Вологодская, Ленинградская, Волгоградская, Нижегородская, Пензенская, Саратовская, Тюменская (без учета входящих в нее автономных округов) и Новосибирская области, а также Ставропольский и Алтайский края, Татарстан, Чувашия и Бурятия, –​ сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

На этой неделе ведомство опубликовало показатель "среднемесячного дохода от трудовой деятельности" по всем регионам за 2018 год, с которым сравнило средние зарплаты учителей, врачей, научных работников и сделало выводы о выполнении майских указов 2012 года по состоянию на конец 2018 года.

На федеральном уровне средние зарплаты не достигли целевого значения по восьми из 12 категорий. Перевыполнены они оказались только у педагогов общеобразовательных учреждений, преподавателей вузов, работников учреждений культуры и научных сотрудников. Уровень зарплат последних и вовсе достиг 264% от средних по России, и это максимум среди всех категорий. Хуже остальных, пишет РБК, оказались результаты по зарплатам социальных работников – 87,4%, а также медсестер – 90,4%.

Все это время работники бюджетной сферы жаловались на то, что майские указы Владимира Путина, подписанные в 2012 году, не выполняются. Кроме того, чтобы повысить зарплаты, власти шли на сокращение количества бюджетников, что особенно видно в сфере здравоохранения и образования. Зарплаты также повышали, существенно урезая различные стимулирующие выплаты.

О том, почему большинство российских регионов не повысили зарплаты бюджетникам, несмотря на указы Владимира Путина семилетней давности, говорит экономист, старший эксперт Института экономики переходного периода Сергей Жаворонков:

У меня ощущение, что майские указы не выполнены нигде. Был провал по реальным доходам населения, которые упали на 12 процентов

– В большинстве регионов особых денег в бюджетах нет. А что касается указов 2012 года, у меня ощущение, что они вообще нигде не выполнены. Например, Москва – вполне благополучный регион, но заработная плата врачей только сравнялась со средней заработной платой по региону, а не стала выше в два раза. Главный провал, по которому идет это невыполнение, – это заработные платы врачей. Потому что планка для них была поставлена неадекватно высокая. Ну, и конечно, был провал по реальным доходам населения, которые было обещано увеличить на 40–50 процентов, но по итогам путинской каденции они упали примерно на 12 процентов. В стране существует кризис, который маскируется тем же Росстатом путем бесконечных пересмотров данных прошлых лет в сторону увеличения экономического роста. Так что можно сказать, что указы 2012 года не выполнены практически нигде. Кроме того, Путин нагрузил этим регионы и сказал: крутитесь как угодно. Как они крутились, мы с вами понимаем. Например, прошли те же массовые сокращения врачей. В Москве количество врачей с 2012 года по настоящее время сократилось на треть, с 90 тысяч до 60 тысяч. А потом мы удивляемся, почему в поликлиниках очереди. Сокращение учительского персонала происходит в меньшей степени, он тоже сокращается, но не так массово, как медицинский персонал. Если у нас есть два человека с одинаковой зарплатой, и одного из них уволить, то второму можно увеличить зарплату в два раза. И это в том числе было одним из технических способов выполнения указов 2012 года.

​– Несмотря на то что власти постоянно рапортуют о повышении зарплат бюджетников, сами бюджетники жалуются на снижение своих зарплат, доходов. С чем конкретно это связано?

С помощью этого фокуса реальная зарплата, получаемая на руки, снизилась

– Тут принципиально, сколько вы получаете на руки и сколько вы получаете по каким-то документам. Вот, например, что случилось с учителями. У них где-то с 2005 года было две составляющих зарплаты: базовая ставка и так называемая стимулирующая надбавка – за успехи детей в олимпиадах, за проверку тетрадей, за наличие кандидатской степени, еще за что-то. А для выполнения этих указов было объявлено, что у нас теперь эта стимулирующая часть куда-то исчезает, а мы будем анализировать увеличение базовой зарплаты. Это означает, что на практике с помощью этого статистического фокуса реальная зарплата, получаемая на руки, снизилась, а номинальная начала расти.

–​ Каковы прогнозы экономистов – что будет в ближайшие годы с зарплатой бюджетников?

Россия ведет несколько войн – на Украине, в Сирии, и конечно, денег на пенсии и зарплаты будет меньше

– Мы сейчас наблюдаем экономическую стагнацию. По итогам прошлого года впервые не было экономического спада, но и роста особого не было. Поэтому я не жду каких-то резких улучшений. И обратите внимание, что этот новый майский указ 2018 года уже деликатно не ставит никаких ориентиров на увеличение заработной платы. Россия ведет несколько войн – на Украине, в Сирии, и конечно, денег на пенсии и на зарплаты будет меньше, а это уже вопрос политический. Что касается возможных выступлений против низких зарплат – их вряд ли можно ожидать. Конечно, "Единая Россия" в этом году проиграла выборы в четырех регионах из шести. Но не думаю, что это приведет к каким-то массовым демонстрациям с социально-экономическими требованиями, – полагает экономист Сергей Жаворонков.

О выполнении "майских указов" Владимира Путина по повышению зарплат бюджетникам и прогнозах на будущее говорит директор Института стратегического анализа Игорь Николаев:

Регионы старались как могли – оптимизировали целую сеть бюджетных учреждений, сократили фельдшерские пункты

– Подавляющее большинство регионов указы не выполнили. И даже такой неудовлетворительный показатель, на который ссылается РБК, во многом натянут. Потому что его сравнивают не со средней заработной платой, а с так называемым среднемесячным доходом от трудовой деятельности, который Росстат дал для сравнения, а это принципиальная разница. Он меньше заработной платы по 2018 году где-то на 13 процентов. Если бы сравнивали со средней заработной платой, то ситуация была бы еще хуже, чем она представляется сейчас. Регионы старались как могли – мы видим, как оптимизировали целую сеть бюджетных учреждений, чтобы повысить среднюю заработную плату в своей отрасли. Оптимизировали здравоохранение, сократили фельдшерские пункты и что-то еще, и в целом средние зарплаты выросли.

Конечно, в ближайшее время власти уже не будут говорить о том, что зарплаты бюджетникам надо увеличивать всеми правдами и неправдами. Эти цели как будто бы достигнуты, и сейчас у нас другие цели – страна должна войти в пятерку крупнейших экономик мира, обеспечить темпы роста экономики выше общемировых. Зарплаты будут стагнировать, то есть индексация будет, и обещают ее в пределах инфляции, но как получится на самом деле, никто не знает. Мы помним, что несколько лет назад не выполнялись даже законодательные требования об индексации пенсий, так что уж говорить о бюджетниках и их зарплатах. Поэтому все будет скромно, – полагает экономист, директор Института стратегического анализа Игорь Николаев.

Аналитики не раз говорили об угрозе майских указов для региональных бюджетов, особенно после введения санкций и обвала цен на нефть в 2014 году. В новом майском указе, который Путин подписал после переизбрания на пост президента в 2018 году, целей по повышению зарплат, как отметил Сергей Жаворонков, уже нет.

О том, что ждет российских бюджетников в ближайшие годы, рассуждает экономист Евгений Гонтмахер:

Большинство российских регионов сидит на голодном пайке

– Большинство российских регионов с точки зрения финансов сидят на голодном пайке. У нас есть всего лишь несколько относительно богатых регионов, которые могут себе что-то позволить: это Москва, Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий округ, потому что там нефть с газом, ну, еще один-два региона. Все остальные сидят на дотациях из федерального бюджета, они бедные. И к этим майским указам 2012 года с социальной точки зрения не подкопаться, потому что врачи, учителя, работники культуры, соцзащиты тогда получали вообще какие-то нищенские зарплаты, да и сейчас они получают не очень много. Тот, кто писал указы 2012 года, видимо, думал, что у нас будет бурный экономический рост, в казну польются большие деньги и можно будет бюджетников поддержать. Но этого не случилось. У нас случился 2014 год, Украина, санкции и так далее. Последние 10 лет для населения России потеряны, потому что экономический рост был меньше 1 процента в среднем. Денег в стране больше не стало, цены на нефть упали, и получилось рассогласование – майские указы носили социально ориентированный характер, но оказались популистскими, потому что никакой финансовой базы под это заложено не было.

–​ С учетом экономического состояния России что будет происходить с зарплатами людей в регионах, с их доходами?

Дополнительных денег в бюджете не будет

– Если говорить о зарплате бюджетников – их в России где-то 12–13 миллионов человек. Это не так мало – это каждый пятый-шестой занятый в России. Что будет? Дополнительных денег в бюджете не будет. Экономический рост не просматривается. 1–1,5 процента не считается. Настоящий экономический рост для России, реально ощутимый с точки зрения поступления налогов и улучшения уровня жизни, – не менее 3–4 процентов. Даже по официальным прогнозам, там все очень скромно. С другой стороны, деньги есть, потому что государство в последние пару лет перешло на очень экономный режим работы, накопило очень приличные ресурсы, в том числе за счет экономии на социальных программах. Привычным стал профицит бюджета, и он планируется и дальше. У нас Фонд национального благосостояния составляет чуть ли не триллион рублей, довольно большие золотовалютные запасы. То есть ситуация такая, что те деньги, которые реально расходуются на социальные нужды, в том числе на зарплаты бюджетников, не увеличиваются. Поэтому, конечно, ни о каком повышении зарплат в бюджетной сфере речи быть не может. Максимум, что может быть, это индексация на инфляцию.

–​ Будет ли увеличиваться недовольство людей?

Для работников бюджетной сферы начался еще и подъем пенсионного возраста, это больно по ним ударяет

– Оно и так уже есть. Просто возникает вопрос: во что это выльется? Если иметь в виду массовый выход людей на улицу, забастовки, я думаю, этого в ближайшее время не будет. Общество так устроено, что люди ворчат, дискутируют, говорят о том, как они плохо живут, обмениваются в социальных сетях своими эмоциями, но на улицу не выходят. Но низкие зарплаты бюджетников, конечно, сказываются на качестве их работы. Когда люди работают с плохим настроением и понимают, что ничего хорошего в будущем им не светит, они работают хуже. А тут для работников бюджетной сферы еще начался подъем пенсионного возраста, и это достаточно больно по ним ударяет. Потому что у врачей и учителей есть пенсия за выслугу лет, которая выплачивается досрочно, и повышение пенсионного возраста отодвигает срок, когда эти люди начинают получать эту пенсию, а многие люди на это рассчитывают. Получается, как в советское время: мы делаем вид, что работаем, а государство делает вид, что нам платит. Советский Союз, в общем, и закончился на всех этих имитациях. Мы тоже сейчас начинаем жить в такой модели: на фоне того, что президент призывает нас совершить прорыв, рывок. Конечно, Россия в этом нуждается, она должна быть современной страной. Но как мы можем совершить рывок, имея такую ситуацию в бюджетной сфере, трудно представить, – полагает экономист Евгений Гонтмахер.