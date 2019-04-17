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Политика

"Выживут только богатые": как выполняются "майские указы" Владимира Путина

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Майские указы по повышению зарплат бюджетников, по данным Росстата, на конец 2018 года формально выполнены только в 16 российских регионах. Об этом в среду сообщает РБК. Во всех остальных регионах указы не выполнены хотя бы по одной категории бюджетников. Обеспечить рост зарплат бюджетников президент Владимир Путин поручил региональным властям еще в 2012 году. Эксперты отмечают, что повышение зарплат проходило за счет сокращения общего числа бюджетников и снятия ряда стимулирующих надбавок к их зарплатам.

По данным Росстата, средняя зарплата по стране в третьем квартале 2018 года составила 41 830 рублей. Но для небольших российских городов этот показатель далек от реальности: на практике врачи и учителя в небольших муниципальных образованиях могут получать всего по 12 000–15 000 рублей в месяц. О том, что власти на местах пытаются искусственно завысить зарплаты бюджетников, сообщалось не раз.

Зарплаты бюджетников по стоянию на конец 2018 года достигли целевых значений по всем категориям лишь в 16 регионах – это Брянская, Владимирская, Тамбовская, Вологодская, Ленинградская, Волгоградская, Нижегородская, Пензенская, Саратовская, Тюменская (без учета входящих в нее автономных округов) и Новосибирская области, а также Ставропольский и Алтайский края, Татарстан, Чувашия и Бурятия, –​ сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

На этой неделе ведомство опубликовало показатель "среднемесячного дохода от трудовой деятельности" по всем регионам за 2018 год, с которым сравнило средние зарплаты учителей, врачей, научных работников и сделало выводы о выполнении майских указов 2012 года по состоянию на конец 2018 года.

Врачи Пермского края на митинге против оптимизации медицины
Врачи Пермского края на митинге против оптимизации медицины

На федеральном уровне средние зарплаты не достигли целевого значения по восьми из 12 категорий. Перевыполнены они оказались только у педагогов общеобразовательных учреждений, преподавателей вузов, работников учреждений культуры и научных сотрудников. Уровень зарплат последних и вовсе достиг 264% от средних по России, и это максимум среди всех категорий. Хуже остальных, пишет РБК, оказались результаты по зарплатам социальных работников – 87,4%, а также медсестер – 90,4%.

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Все это время работники бюджетной сферы жаловались на то, что майские указы Владимира Путина, подписанные в 2012 году, не выполняются. Кроме того, чтобы повысить зарплаты, власти шли на сокращение количества бюджетников, что особенно видно в сфере здравоохранения и образования. Зарплаты также повышали, существенно урезая различные стимулирующие выплаты.

О том, почему большинство российских регионов не повысили зарплаты бюджетникам, несмотря на указы Владимира Путина семилетней давности, говорит экономист, старший эксперт Института экономики переходного периода Сергей Жаворонков:

У меня ощущение, что майские указы не выполнены нигде. Был провал по реальным доходам населения, которые упали на 12 процентов

– В большинстве регионов особых денег в бюджетах нет. А что касается указов 2012 года, у меня ощущение, что они вообще нигде не выполнены. Например, Москва – вполне благополучный регион, но заработная плата врачей только сравнялась со средней заработной платой по региону, а не стала выше в два раза. Главный провал, по которому идет это невыполнение, – это заработные платы врачей. Потому что планка для них была поставлена неадекватно высокая. Ну, и конечно, был провал по реальным доходам населения, которые было обещано увеличить на 40–50 процентов, но по итогам путинской каденции они упали примерно на 12 процентов. В стране существует кризис, который маскируется тем же Росстатом путем бесконечных пересмотров данных прошлых лет в сторону увеличения экономического роста. Так что можно сказать, что указы 2012 года не выполнены практически нигде. Кроме того, Путин нагрузил этим регионы и сказал: крутитесь как угодно. Как они крутились, мы с вами понимаем. Например, прошли те же массовые сокращения врачей. В Москве количество врачей с 2012 года по настоящее время сократилось на треть, с 90 тысяч до 60 тысяч. А потом мы удивляемся, почему в поликлиниках очереди. Сокращение учительского персонала происходит в меньшей степени, он тоже сокращается, но не так массово, как медицинский персонал. Если у нас есть два человека с одинаковой зарплатой, и одного из них уволить, то второму можно увеличить зарплату в два раза. И это в том числе было одним из технических способов выполнения указов 2012 года.

Экономист Сергей Жаворонков
Экономист Сергей Жаворонков

– Несмотря на то что власти постоянно рапортуют о повышении зарплат бюджетников, сами бюджетники жалуются на снижение своих зарплат, доходов. С чем конкретно это связано?

С помощью этого фокуса реальная зарплата, получаемая на руки, снизилась

– Тут принципиально, сколько вы получаете на руки и сколько вы получаете по каким-то документам. Вот, например, что случилось с учителями. У них где-то с 2005 года было две составляющих зарплаты: базовая ставка и так называемая стимулирующая надбавка – за успехи детей в олимпиадах, за проверку тетрадей, за наличие кандидатской степени, еще за что-то. А для выполнения этих указов было объявлено, что у нас теперь эта стимулирующая часть куда-то исчезает, а мы будем анализировать увеличение базовой зарплаты. Это означает, что на практике с помощью этого статистического фокуса реальная зарплата, получаемая на руки, снизилась, а номинальная начала расти.

–​ Каковы прогнозы экономистов – что будет в ближайшие годы с зарплатой бюджетников?

Россия ведет несколько войн – на Украине, в Сирии, и конечно, денег на пенсии и зарплаты будет меньше

– Мы сейчас наблюдаем экономическую стагнацию. По итогам прошлого года впервые не было экономического спада, но и роста особого не было. Поэтому я не жду каких-то резких улучшений. И обратите внимание, что этот новый майский указ 2018 года уже деликатно не ставит никаких ориентиров на увеличение заработной платы. Россия ведет несколько войн – на Украине, в Сирии, и конечно, денег на пенсии и на зарплаты будет меньше, а это уже вопрос политический. Что касается возможных выступлений против низких зарплат – их вряд ли можно ожидать. Конечно, "Единая Россия" в этом году проиграла выборы в четырех регионах из шести. Но не думаю, что это приведет к каким-то массовым демонстрациям с социально-экономическими требованиями, – полагает экономист Сергей Жаворонков.

О выполнении "майских указов" Владимира Путина по повышению зарплат бюджетникам и прогнозах на будущее говорит директор Института стратегического анализа Игорь Николаев:

Регионы старались как могли – оптимизировали целую сеть бюджетных учреждений, сократили фельдшерские пункты

– Подавляющее большинство регионов указы не выполнили. И даже такой неудовлетворительный показатель, на который ссылается РБК, во многом натянут. Потому что его сравнивают не со средней заработной платой, а с так называемым среднемесячным доходом от трудовой деятельности, который Росстат дал для сравнения, а это принципиальная разница. Он меньше заработной платы по 2018 году где-то на 13 процентов. Если бы сравнивали со средней заработной платой, то ситуация была бы еще хуже, чем она представляется сейчас. Регионы старались как могли – мы видим, как оптимизировали целую сеть бюджетных учреждений, чтобы повысить среднюю заработную плату в своей отрасли. Оптимизировали здравоохранение, сократили фельдшерские пункты и что-то еще, и в целом средние зарплаты выросли.

Участницы митинга против оптимизации медицины
Участницы митинга против оптимизации медицины

Конечно, в ближайшее время власти уже не будут говорить о том, что зарплаты бюджетникам надо увеличивать всеми правдами и неправдами. Эти цели как будто бы достигнуты, и сейчас у нас другие цели – страна должна войти в пятерку крупнейших экономик мира, обеспечить темпы роста экономики выше общемировых. Зарплаты будут стагнировать, то есть индексация будет, и обещают ее в пределах инфляции, но как получится на самом деле, никто не знает. Мы помним, что несколько лет назад не выполнялись даже законодательные требования об индексации пенсий, так что уж говорить о бюджетниках и их зарплатах. Поэтому все будет скромно, – полагает экономист, директор Института стратегического анализа Игорь Николаев.

Анастасия Васильева на митинге в Окуловке, Новгородская область
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Аналитики не раз говорили об угрозе майских указов для региональных бюджетов, особенно после введения санкций и обвала цен на нефть в 2014 году. В новом майском указе, который Путин подписал после переизбрания на пост президента в 2018 году, целей по повышению зарплат, как отметил Сергей Жаворонков, уже нет.

О том, что ждет российских бюджетников в ближайшие годы, рассуждает экономист Евгений Гонтмахер:

Большинство российских регионов сидит на голодном пайке

– Большинство российских регионов с точки зрения финансов сидят на голодном пайке. У нас есть всего лишь несколько относительно богатых регионов, которые могут себе что-то позволить: это Москва, Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий округ, потому что там нефть с газом, ну, еще один-два региона. Все остальные сидят на дотациях из федерального бюджета, они бедные. И к этим майским указам 2012 года с социальной точки зрения не подкопаться, потому что врачи, учителя, работники культуры, соцзащиты тогда получали вообще какие-то нищенские зарплаты, да и сейчас они получают не очень много. Тот, кто писал указы 2012 года, видимо, думал, что у нас будет бурный экономический рост, в казну польются большие деньги и можно будет бюджетников поддержать. Но этого не случилось. У нас случился 2014 год, Украина, санкции и так далее. Последние 10 лет для населения России потеряны, потому что экономический рост был меньше 1 процента в среднем. Денег в стране больше не стало, цены на нефть упали, и получилось рассогласование – майские указы носили социально ориентированный характер, но оказались популистскими, потому что никакой финансовой базы под это заложено не было.

Экономист Евгений Гонтмахер
Экономист Евгений Гонтмахер

–​ С учетом экономического состояния России что будет происходить с зарплатами людей в регионах, с их доходами?

Дополнительных денег в бюджете не будет

– Если говорить о зарплате бюджетников – их в России где-то 12–13 миллионов человек. Это не так мало – это каждый пятый-шестой занятый в России. Что будет? Дополнительных денег в бюджете не будет. Экономический рост не просматривается. 1–1,5 процента не считается. Настоящий экономический рост для России, реально ощутимый с точки зрения поступления налогов и улучшения уровня жизни, – не менее 3–4 процентов. Даже по официальным прогнозам, там все очень скромно. С другой стороны, деньги есть, потому что государство в последние пару лет перешло на очень экономный режим работы, накопило очень приличные ресурсы, в том числе за счет экономии на социальных программах. Привычным стал профицит бюджета, и он планируется и дальше. У нас Фонд национального благосостояния составляет чуть ли не триллион рублей, довольно большие золотовалютные запасы. То есть ситуация такая, что те деньги, которые реально расходуются на социальные нужды, в том числе на зарплаты бюджетников, не увеличиваются. Поэтому, конечно, ни о каком повышении зарплат в бюджетной сфере речи быть не может. Максимум, что может быть, это индексация на инфляцию.

Митинг против повышения пенсионного возраста
Митинг против повышения пенсионного возраста

–​ Будет ли увеличиваться недовольство людей?

Для работников бюджетной сферы начался еще и подъем пенсионного возраста, это больно по ним ударяет

– Оно и так уже есть. Просто возникает вопрос: во что это выльется? Если иметь в виду массовый выход людей на улицу, забастовки, я думаю, этого в ближайшее время не будет. Общество так устроено, что люди ворчат, дискутируют, говорят о том, как они плохо живут, обмениваются в социальных сетях своими эмоциями, но на улицу не выходят. Но низкие зарплаты бюджетников, конечно, сказываются на качестве их работы. Когда люди работают с плохим настроением и понимают, что ничего хорошего в будущем им не светит, они работают хуже. А тут для работников бюджетной сферы еще начался подъем пенсионного возраста, и это достаточно больно по ним ударяет. Потому что у врачей и учителей есть пенсия за выслугу лет, которая выплачивается досрочно, и повышение пенсионного возраста отодвигает срок, когда эти люди начинают получать эту пенсию, а многие люди на это рассчитывают. Получается, как в советское время: мы делаем вид, что работаем, а государство делает вид, что нам платит. Советский Союз, в общем, и закончился на всех этих имитациях. Мы тоже сейчас начинаем жить в такой модели: на фоне того, что президент призывает нас совершить прорыв, рывок. Конечно, Россия в этом нуждается, она должна быть современной страной. Но как мы можем совершить рывок, имея такую ситуацию в бюджетной сфере, трудно представить, – полагает экономист Евгений Гонтмахер.

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