Сотрудники антитеррористического подразделения полиции Нью-Йорка арестовали мужчину, который вошел в здание кафедрального cобора Святого Патрика на Манхеттене с двумя канистрами бензина, жидкостью для розжига и зажигалками. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на заместителя комиссара города по разведке и контр-терроризму Джона Миллера.

37-летний житель Нью-Джерси был задержан вечером 17 апреля на входе в собор охранником здания. Пока они общались, часть бензина пролилась на пол храма. Задержанный рассказал, что в его машине закончился бензин, поэтому он решил срезать дорогу через храм. Но в ходе проверки выяснилось, что бак его автомобиля не был пуст.

По словам Миллера, сейчас сложно сказать, какие намерения были у арестованного, но обстоятельства задержания мужчины в легендарном здании кажутся полиции подозрительными.