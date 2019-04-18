Сотрудники антитеррористического подразделения полиции Нью-Йорка арестовали мужчину, который вошел в здание кафедрального cобора Святого Патрика на Манхеттене с двумя канистрами бензина, жидкостью для розжига и зажигалками. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на заместителя комиссара города по разведке и контр-терроризму Джона Миллера.
37-летний житель Нью-Джерси был задержан вечером 17 апреля на входе в собор охранником здания. Пока они общались, часть бензина пролилась на пол храма. Задержанный рассказал, что в его машине закончился бензин, поэтому он решил срезать дорогу через храм. Но в ходе проверки выяснилось, что бак его автомобиля не был пуст.
По словам Миллера, сейчас сложно сказать, какие намерения были у арестованного, но обстоятельства задержания мужчины в легендарном здании кажутся полиции подозрительными.
- Собор св. Патрика построен в 1878 году и расположен в самом центре Нью-Йорка. Он внесён в реестр национальных исторических памятников США и считается самым крупным в Америке неоготическим зданием.
- Вечером в понедельник в Париже произошёл пожар в кафедральном соборе Нотр-Дам. Пламя уничтожило крышу, часы и шпиль и деревянные элементы крыши здания. Предварительная версия случившегося — проблемы с электрикой.
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