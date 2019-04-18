Главред "Новых колёс" Игорь Рудников написал книгу в СИЗО

Учредитель и главный редактор калининградской газеты “Новые колёса” Игорь Рудников, который почти полтора года находится в СИЗО, написал книгу-фарс "Республика Кёнигсберг". Как рассказали в редакции “Новых колёс”, книга основана на реальных событиях. Её первую часть, “Тень губернатора”, Рудников писал в калининградском СИЗО-1, а вторую – "Республика Кёнигсберг" – в московском "Лефортово".

"Эта книга – фарс, основанный на реальных событиях, фантасмагория, в которой прошлое встречается с настоящим, чекисты делают переворот и провозглашают Калининград республикой, а молодой и амбициозный губернатор спорит с собственной Тенью, которая в итоге его покидает", – говорится в аннотации к книге.

Эпиграфом к "Республике Кёнигсберг" идут слова автора: "На мысль не наденешь наручники. Её не посадишь в тюрьму. Она всегда свободна". На обложке книги размещены фото Королевского замка Кенигсберга, а также ордена "За мужество", которым в декабре 2017 года Рудникова наградило жюри премии Андрея Сахарова "За журналистику как поступок". Также иллюстрации для обложки предоставила международная правозащитная организация "Amnesty International".

Для Рудникова эта книга стала первым литературным опытом, уточнили в редакции газеты. 17 апреля книга вышла в издательстве “Живем” тиражом 1000 экземпляров и поступила в продажу.