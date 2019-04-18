Писателя Дмитрия Быкова перевезут на лечение в Москву

Писателя Дмитрия Быкова, госпитализированного во вторник вечером в Уфе, транспортируют на лечение в Москву. Это может произойти уже в четверг. Об этом заявил издатель "Новой Газеты" Дмитрий Муратов, Быков работает в газете обозревателем.

По словам Муратова, решение о переводе Быкова в столицу приняли Минздрав России, лечащие врачи и родственники писателя и журналиста. Ранее в четверг министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила агентству ТАСС, что Быков находится в стабильно тяжелом состоянии, обусловленным хроническим заболеванием.

Быков прилетел в Уфу во вторник, чтобы прочитать лекцию. Ему стало плохо уже в самолёте, он был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Первоначально врачи подозревали у него инсульт, однако он не был подтверждён. Писатель находится в медикаментозной коме.

Дмитрий Быков — один из самых известных современных российских писателей и поэтов. Он много лет сотрудничает с ведущими российскими изданиями, неоднократно был гостем эфиров Радио Свобода. ​