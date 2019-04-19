Сегодня - дебаты Порошенко и Зеленского на стадионе в Киеве

Сегодня последний день агитации перед вторым туром выборов президента Украины. В 19.00 по местному времени (совпадает с московским) на стадионе "Олимпийский" в Киеве пройдут предвыборные дебаты кандидатов - шоумена и продюсера Владимира Зеленского и действующего президента Петра Порошенко.
Смотреть прямую трансляцию событий в Киеве, которую будет вести телеканал "Настоящее время", можно будет на сайте Радио Свобода.
Президент Порошенко призвал своих сторонников в пятницу ударно заняться агитацией, чтобы "нанести последний удар по силам реваншистов". Накануне в видеообращении он заявил, что о победе его оппонента "мечтают в Москве" и обвинил Зеленского в связях с живущим за рубежом миллиардером Игорем Коломойским, в пользу которого суд вынес решение по делу о национализации "Приватбанка". По мнению Порошенко, это решение ставит финансовую стабильность страны под угрозу. В пятницу Порошенко записал видеообращение, в котором напомнил о своих достижениях за 5 лет президентства, включая безвизовый режим с Европой и укрепление позиций украинского языка.
Зеленский накануне в эфире телеканала 1+1 представил свою "команду" из 20 человек, которые, по его словам, придут в администрацию в случае его победы на выборах. Из его уст в адрес Порошенко прозвучали обвинения в коррупции и оторванности от народа. Зеленский отверг политические связи с Коломойским. В своём коротком видеоролике он призвал приходить на выборы, чтобы "не дать украсть будущее".
- Дебаты на стадионе проходят по предложению Зеленского. При этом кандидаты долго не могли согласовать время их проведения, и Порошенко 14 апреля даже приехал на стадион один, где выступил перед сторонниками.
- Для публики будет открыты не все трибуны, а несколько секторов на несколько тысяч человек.
- Будут установлены две сцены. Дебаты начнутся ровно в 19.00 и продлятся час.
- В 21.00 кандидатов ждут в студии Общественного телевидения Украины, где должны пройти дебаты в формате, предусмотренном законом (акция на стадионе формально дебатами не является). В штабе Зеленского, однако, заявили, что их кандидат туда не придёт.
- Зеленский почти не выступал в ток-шоу на телевидении во время предвыборной кампании, сделав ставку на соцсети. С президентом Порошенко до сегодняшнего дня он дискутировал в эфире только один раз - да и то по телефону, а не лично, и в течение нескольких минут. На дебаты на стадионе он, однако, намерен прийти - как заявил Зеленский, чтобы показать, что он "не трус".
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