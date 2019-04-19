В Северной Ирландии во время беспорядков погибла журналистка

В городе Лондондерри в Северной Ирландии во время беспорядков вечером 18 апреля была убита выстрелом в голову журналистка - редактор американского издания Mediagazer Лайра Макки. Полиция подозревает, что ответственность за убийство несёт группировка "Новая ИРА". Произошедшее квалифицировано как теракт.

Полиция британской Северной Ирландии (Ольстера) в преддверии празднования дня независимости Ирландской Республики проводила поисковую операцию в Лондондерри, направленную против радикальных республиканцев. Начались беспорядки, в ходе которых более 50 бензиновых бомб были брошены в полицейских. Две машины были угнаны и подожжены. "Неизвестные несколько раз выстрелили в сторону полиции. 29-летняя Лайра Макки была ранена и госпитализирована, но, к сожалению, скончалась в больнице", пояснил на пресс-конференции представитель полиции Марк Хэмильтон.

Личность журналистки подтвердило издание Mediagazer в твиттере, отметив, что Макки была автором материалов о региональном конфликте в Ольстере и боевиках ИРА.

Ирландская республиканская армия (ИРА) – военизированная организация, ставящая своей целью добиться независимости Ольстера от Великобритании и его объединение с независимой Республикой Ирландия. С 1968 по 1997 год её сторонники совершили более десяти тысяч террористических атак и их попыток на территории Великобритании. В 2005 году эта организация официально сложила оружие, однако несогласные бывшие члены организации сформировали группировку "Новая ИРА", которая действует и сегодня.