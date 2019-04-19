Российский суд приговорил крымского анархиста к шести годам колонии

Крымский анархо-активист из Евпатории Евгений Каракашев приговорен к шести годам лишения свободы в колонии общего режима по обвинению в публичных призывах к террористической деятельности. Приговор вынес Северо-Кавказский военный окружной суд. Обвинение требовало для Кааркашева девять лет лишения свободы.

Каракашев был задержан 1 февраля 2018 года. По версии следствия, он распространял экстремистские материалы и призывал к терроризму. В чате в социальной сети "ВКонтакте" анархист вместе со своими единомышленниками обсуждал дело Приморских партизан. Переписка была закрытой, доступ к ней сотрудники ФСБ получили после того, как аналогичное обвинение было предъявлено одному из её участников. В феврале 2019 года обвинение в экстремизме против Каракашева было снято в связи с частичной декриминализацией 282-ой статьи Уголовного кодекса России.

Адвокат Алексей Ладин и сам Каракашев утверждают, что активист

подвергся преследованию в ответ на его протесты против застройки

побережья Крыма. Правозащитный центр "Мемориал" признал Каракашева политзаключенным.