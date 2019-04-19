Неизвестные подожгли здание крупнейшего еврейского учебного заведения в России – иешивы "Торат хаим" в Москве, сообщил РИА Новости раввин иешивы Мойше Лебель. Он подчеркнул, что инцидент произошел непосредственно перед началом главного праздника иудаизма Песаха.
Как уточнил раввин, сожжено хранилище с кошерным мясом.
В иешиве находилось 60 студентов, раввинов и гостей, которые пришли на седер – ритуальную трапезу по случаю Песаха.
Песах – один из древнейших иудейских праздников. Он посвящается самому главному событию библейской истории, которое считается началом истории еврейского народа – Исходу из Египта и освобождению народа от 400-летнего рабства. В этом году Песах празднуется с 19 по 26 апреля, отмечает РИА Новости.
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