Неизвестные подожгли здание крупнейшего еврейского учебного заведения в России – иешивы "Торат хаим" в Москве, сообщил РИА Новости раввин иешивы Мойше Лебель. Он подчеркнул, что инцидент произошел непосредственно перед началом главного праздника иудаизма Песаха.

Как уточнил раввин, сожжено хранилище с кошерным мясом.

В иешиве находилось 60 студентов, раввинов и гостей, которые пришли на седер – ритуальную трапезу по случаю Песаха.

Песах – один из древнейших иудейских праздников. Он посвящается самому главному событию библейской истории, которое считается началом истории еврейского народа – Исходу из Египта и освобождению народа от 400-летнего рабства. В этом году Песах празднуется с 19 по 26 апреля, отмечает РИА Новости.