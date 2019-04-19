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В Москве сгорело одно из помещений иешивы "Торат хаим"

Ритуальная трапеза по случаю Песаха (архив)

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Неизвестные подожгли здание крупнейшего еврейского учебного заведения в России – иешивы "Торат хаим" в Москве, сообщил РИА Новости раввин иешивы Мойше Лебель. Он подчеркнул, что инцидент произошел непосредственно перед началом главного праздника иудаизма Песаха.

Как уточнил раввин, сожжено хранилище с кошерным мясом.

В иешиве находилось 60 студентов, раввинов и гостей, которые пришли на седер – ритуальную трапезу по случаю Песаха.

Песах – один из древнейших иудейских праздников. Он посвящается самому главному событию библейской истории, которое считается началом истории еврейского народа – Исходу из Египта и освобождению народа от 400-летнего рабства. В этом году Песах празднуется с 19 по 26 апреля, отмечает РИА Новости.

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