Уничтожена партия продовольствия, поступившего из Белоруссии

В Смоленской области утилизированы фрукты, ягоды и овощи, прибывшие из Белоруссии, но произведенные, предположительно, в «санкционных странах», сообщило в субботу издание "Ридовка.ру".

На смоленском полигоне, по данным управления Россельхознадзора, было уничтожено 105 тонн растительной продукции: 94,05 тонны яблок, 10,422 тонны клубники, 0,786 тонны груш, 0,186 тонны томатов и 0,103 тонны зеленого лука.

Клубнику, яблоки, груши, томаты и зелень сначала измельчили, а затем закатали в землю, пишет "Ридовка.ру".

На сайте Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору размещено видео о работе Россельхознадзора: