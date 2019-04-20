Оживление мертвого и излечение неизлечимого

1. Главная научная новость недели: ученым удалось частично оживить мертвый мозг. Нейробиологи из Йельского университета смогли восстановить некоторые клеточные и молекулярные функции мозга свиньи, которая была мертва уже четыре часа - опровергнув тем самым известную «истину» о том, что клетки мозга бесповоротно умирают через несколько минут после остановки кровообращения. Команда из Йеля получила мозги 32 мертвых свиней с обычного завода по переработке мяса (никаких свиней специально для эксперимента не убивали) через 4 часа после смерти животных. Ученые сразу поместили часть из этих мозгов в аппараты, имитирующие работу внутренних органов. Другие мозги оставили в качестве контрольных. Приборы прокачивали через сосуды мозга специальный питательный раствор, разогретый до температуры тела. Через 6 часов ученые обнаружили, что клетки мозга в аппаратах не только перестали умирать, но и восстановили некоторые свои функции — например, глиальную и васкулярную реакцию на стимулы, спонтанную синаптическую активность и активный глобальный метаболизм. Тем не менее, как подчеркивают ученые, в результате эксперимента не было замечено никакой активности мозга, характерной для функционирующего сознания. Ученые заявляют, что если бы они увидели следы пробуждения сознания, они тут же прекратили бы эксперимент по этическим соображениям. Нейробиологи обещают продолжить эксперименты, модифицируя аппарат и увеличивая время прокачки жидкости через мозги животных.



2. Израильские ученые из Университета Тель-Авива впервые в мире напечатали искусственное сердце со всеми его сосудами на 3D-принтере. Оно было напечатано из клеток, взятых из биологического материала пациента, чтобы не вызывать отторжения организмом, но для пересадки оно пока что не предназначено — сердце экспериментальное, размером с кроличье. Следующим этапом эксперимента будет подсадка подобных сердец животным. Израильские учёные надеются, что уже через десять лет в каждой больнице будут стоять специальные принтеры для печати человеческих органов.

3. На онлайн-аукционе eBay выставили на продажу детеныша тиранозавра, найденного в 2013 году в Монтане двумя братьями, которые не являются профессиональными археологами. Сначала братья отдали динозавра, возраст которого составляет 68 миллионов лет, в аренду Канзасскому музею естественной истории, но теперь решили его продать. Начальная цена — 2,95 миллиона долларов. Палеонтологи возмущены и заявляют, что такие ценные научные экспонаты нельзя продавать на аукционах. Но экономисты говорят, что если продажа будет успешной, это может привлечь к любительской археологии большое количество людей и таким образом увеличить количество находок.

4. Ученые из Корнеллского университета изобрели новый метод редактирования генов CRISPR-Cas3. В отличие от применяющегося сегодня CRISPR-Cas9, который позволяет разрезать цепочку ДНК на части, Cas3 находит заданный участок ДНК и полностью его уничтожает. Ученые надеются, что это наконец-то поможет победить такие болезни, как герпес и гепатит Б, которые сегодня считаются неизлечимыми, поскольку вызывающие их ДНК-содержащие вирусы встраиваются в геном человека.



5. В Польше прошли первые летные испытания самого маленького и дешевого реактивного самолета в мире - Flaris Lar1. Самолет предназначен для продажи частным лицам, способен взлетать с покрытых травой маленьких аэродромов и может достигать скорости 770 километров в час, максимальная дальность полета составляет 3000 километров. Стоить Flaris Lar1 будет, по словам создателей, вчетверо дешевле, чем самые дешевые из продающихся сегодня реактивных самолетов — правда, точную цену они пока не называют.

6. Профессор фармакологии Тацунори Ивамура из Университета Мацуяма в Японии может на 10 лет сесть в тюрьму за то, что он на своих занятиях якобы учил студентов производить наркотик «экстази» с научно-образовательными целями. Полиция считает, что в экспериментах принимали участие 11 студентов. Хотя при обыске в лаборатории и доме профессора никаких следов «экстази» найти не удалось, полиция нашла в лаборатории следы другого запрещенного вещества из группы каннабиоидов.

7. Установленная в Нью-Йорке на мосту Роберта Кеннеди экспериментальная система распознавания лиц водителей – нарушителей правил дорожного движения с треском провалилась. За всё время испытаний система не смогла правильно идентифицировать ни одного водителя! Тем не менее власти Нью-Йорка собираются установить на мостах и в туннелях ещё больше камер с системой распознавания лиц.



8. Мы ждали этого дня двадцать лет и он, наконец, наступил! Компания Microsoft объясила, что последнее обновление операционной системы Windows 10 позволяет просто вынимать из компьютера подключенные через USB-порт приборы без того, чтобы сначала отключать их программно.

9. В одном из первых выпусков мы рассказывали об «Умном городе», который собирается строить в канадском Торонто компания Google. Теперь строительство умного города может сорваться или по крайней мере затянуться. Группа активистов подала в суд на канадское правительство, а также власти провинции Онтарио и мэрию города, утверждая, что технологии, которые планируется использовать в «умном городе» (например, светофоры, самостоятельно реагирующие на передвижения пешеходов или система, следящая за тем, чтобы жители правильно сортировали мусор) нарушают неприкосновенность личной информации. Осенью прошлого года из проекта, тоже из-за опасений по поводу сбора личной информации жителей, уволилась одна из его кураторов.

10. Создатели израильского лунного модуля «Берешит», который на прошлой неделе разбился при неудачной посадке на Луну, не намерены сдаваться и планируют уже в скором будущем, учтя ошибки, послать к луне модуль «Берешит 2.0»​. Об этом заявил спонсор проекта, миллиардер Моррис Кан. По его словам, работа над проектом уже началась.