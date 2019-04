Великолепная лузерша. Артемий Троицкий открывает тайну первой крови

Хедлайнер сто одиннадцатого выпуска программы "Музыка на Свободе"​ – малоизвестная, но даровитая британская певица Карина Раунд.​ Рок-критик Артемий Троицкий совершенно волюнтаристски посвящает ей тематическую часть программы, полагая, что терпение, талант и труд наверняка всё перетрут.

Все и всегда пишут об историях успеха. Это логично: кому интересны неудачники? Лузеров, талантливых и бездарных, в анналах популярной музыки несколько типов. Первый и самый многочисленный – это просто артисты, их тысячи, которые старались-старались, но ничегошеньки у них не получилось. Их имена не попали в справочники и энциклопедии, их дискография скудна или вовсе пуста, кроме друзей и родственников их никто не знает и знать не хочет.

Второй тип – довольно курьёзный и в памяти меломанов, а иногда и в общенародной застревающий: это так называемые one hit wonders – "звёзды одного хита". Имеются в виду артисты, "выстрелившие" (как правило, в начале карьеры) одной знаменитой песней, а после этого, несмотря на все старания, так и не сумевшие повторить успех. Это распространённый синдром, и пострадавшие от него исчисляются сотнями. Хотя "пострадавшие" они тоже условно, поскольку многие из таких чудо-хитов кормят своих авторов всю жизнь.

Композиция Message to Apollo

Хедлайнер сегодняшней программы, английская певица Карина Раунд, не относится ни к одной из этих категорий. Талантливая, голосистая и амбициозная, она выпустила несколько прекрасных альбомов, сотрудничала со знаменитыми музыкантами, собирала букеты хвалебных рецензий, но так и не смогла (пока что, во всяком случае) пробиться в высокие круги англо-американской поп-музыки.

Композиция Into My Blood

Карине Раунд неделю назад исполнилось 40 лет. Она дебютировала очень рано и очень успешно: в 17 лет уже выступала с песнями собственного сочинения, причём не только в маленьких бирмингемских клубах, но и в концертных залах, разогревая публику перед выступлениями маститых артистов – Эда Харкурта, Райана Адамса, групп Elbow и I Am Kloot. Вскоре красивая темноволосая девушка с чувственным блюзовым голосом и качественным репертуаром в стиле между альтернативным роком и фолк-блюзом организовала собственное инструментальное трио, презентация которого состоялась на разогреве у Coldplay. В 2001-м (артистке всего 22 года) вышел её дебютный альбом "Тайна первой крови". Через два года последовал второй, "Отсоединение", с дизайном обложки от Анушки Фицц, жены знаменитого Дейва Стюарта из Eurythmics. Критика альбомы одобрила, сравнив Карину Раунд, в числе прочих, с Бьорк, но коммерческая отдача оказалась более чем скромной, несмотря на активные гастроли по Британии и США.

Трейлер проекта Slow Motion Addict

В 2005 году Карина, разочарованная вялым течением своей карьеры, перебралась жить и работать в Лос-Анджелес, где принялась записывать очередной альбом "Любительница замедленного действия". Диск вышел в 2007-м и отличался от предыдущих более актуальным электронным звучанием. Но успехом, опять же, не пользовался. Карина стала подрабатывать сессионной вокалисткой и параллельно собрала новую группу, Early Winters ("Ранние зимы"), полуакустическую и с заметным влиянием музыки кантри. Участвовала в мировом туре на разогреве у Энни Леннокс. В самом конце нулевых Раунд познакомилась с лидером нойз-роковой группы Tool Мейнардом Джеймсом Кинаном и вскоре вошла в состав его "побочного" экспериментального проекта Puscifer. Участвовала в записи альбомов, гастролировала в качестве вокалистки и гитаристки, но оставалась в тени Кинана.

Композиция You Will Be Loved

Последняя на данный момент отчаянная попытка Карины прорваться в высшую лигу состоялась в 2012 году, когда вышел в свет её четвёртый альбом Tigermending. Певица собрала на одной звуковой дорожке всех своих знаменитых друзей – и Дейва Стюарта, и великого электронщика и продюсера Брайана Ино, и Билли Коргана из Smashing Pumpkins. Альбом получился замечательным, собрал массу доброжелательной прессы – и вновь пролетел "мимо кассы"! Спустя три года вышел ещё альбом ремиксов песен из "Склейки тигра" (его я не слышал) – и, увы, всё. Последние годы Карина Раунд гастролирует в ностальгических турах звёзд 80-х, английского дуэта Tears for Fears... Унылая участь, особенно учитывая, что работающая "на подпевках" артистка ничуть не менее интересна, чем позавчерашние знаменитости. И вот вопрос: почему не удалось? Дурной характер? Неудачное стечение обстоятельств? Просто не повезло? В любом случае, за талантливую певицу обидно.

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 111):

1. Дельфин (Россия). "660", LP 442

2. Дельфин (Россия). "744", LP 442

3. Slowdive (UK). Don't Know Why, LP Slowdive

4. Subhasis Bhattacharya (India). Valley of Brothers" LP Tanlananda

5. Creep Show (UK/USA). Mr. Dynamite, LP Mr. Dynamite

6. Carina Round (UK). Message to Apollo, LP The First Blood Mystery

7. Carina Round (UK)​. Into my Blood, LP The Disconnection

8. Carina Round (UK). Slow Motion Addict, LP Slow Motion Addict

9. Carina Round (UK). You Will Be Loved, LP Tigermending

10. Chris Forsyth & The Solar Motel Band (USA). The Rarity of Experience, part 1. LP The Rarity of Experience

11. Oswald Schneider (Czech Republic). Horečka, LP Wald Schneid