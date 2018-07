Алхимик отрасли. Артемий Троицкий раскрывает секреты труда

Хедлайнеры семьдесят седьмого выпуска программы "Музыка на Свободе"​ – участники проектов британского саунд-продюсера Джо Мика. Рок-критик Артемий Троицкий считает его эталонным профессионалом, много сделавшим для развития всемирной музыкальной отрасли – именно для творческого развития, а не для личного обогащения. Как раз поэтому наследие Джо Мика все еще живет, хотя его самого нет с нами уже полвека.

В сегодняшнем музыкальном мире словом "продюсер" никого не удивишь. В России продюсерами обычно называют ушлых ребят, которые умеют "развести" спонсоров или государство на бюджет, дать взятку правильному человеку на телевидении, "продавить" песню на радио – короче, срубить денег и продвинуть своего артиста. На Западе функции продюсера совсем иные: это человек, который создает, "режиссирует" звукозапись. Он подбирает музыкантов для работы в студии, придумывает аранжировки, а главное, колдует во время и после записи (это уже "постпродакшн"), находя оптимальный – а в идеале и уникальный – звук для данного артиста и произведения.

Мик страдал от приступов паранойи и тяжелой депрессии, пытался общаться с мертвецами

Но так было не всегда: до середины 1950-х годов звукозапись производилась самым прямолинейным образом – искусно расставлялись микрофоны, музыканты работали "живьем", и звукорежиссер стремился к тому, чтобы просто с максимальной точностью воспроизвести на записи "живой" звук. Однако появились люди, которые догадались, что студийная работа позволяет сделать гораздо большее: найти совершенно новые, неслыханные звуки и выйти далеко за рамки традиционных аранжировок! Первым из таких экспериментаторов стал англичанин Джо Мик.

Пьеса Джо Мика Telstar

Роберт Джордж Мик родился в 1929 году; несколько лет работал электриком, а в 1956-м музыкальные увлечения привели его в студию звукозаписи, где он смог развернуться как следует. Удивительно, что Мик не умел играть ни на одном музыкальном инструменте и не разбирался в нотной грамоте. Однако эту свою слабость он превратил в силу: своими инструментами Мик сделал студийное оборудование: магнитофоны, микрофоны, микшерский пульт и множество звуковых эффектов – генераторы, ревербераторы и прочее. Пропуская "чистый" звук через разные приспособления (музыканты называют их "примочки") и накладывая их на другие записи, Джо получал на выходе нечто абсолютно новое. Он первым начал вплетать в поп-песни "конкретные" звуки – шум дождя, топот копыт; первым стал насыщать музыку всяческими звуковыми "страшилками" и "космическими" эффектами. Да и обычные звуки пианино или гитары мог искажать до неузнаваемости. Изобретательность инженера Мика принесла результаты: многие его работы в исполнении разных артистов и групп стали хитами в Британии, а "космическая" инструментальная пьеса собственного сочинения Telstar оказалась в 1962 году на первой позиции в американских чартах – за 2 года до The Beatles!

Были у Джо Мика и промахи: в частности, он отказался работать с молодыми неизвестными The Beatles и начинающими Дэвидом Боуи и Родом Стюартом. Вообще, был он, мягко говоря, эксцентриком и, как выражаются в Англии, "эго-маньяком". Страдал от приступов паранойи и тяжелой депрессии, пытался общаться с мертвецами... Однажды все закончилось трагически: зимой 1967 года Джо Мик застрелил свою домохозяйку и после этого покончил с собой. Несмотря на столь жуткий финал биографии, имя великого продюсера всячески увековечено: в Британии ежегодно вручается приз его имени "За лучшее достижение в области звукозаписи", а по опросу журнала New Musical Express Джо Мик в 2014 году был провозглашен "Лучшим саунд-продюсером всех времен". Вот вам для просмотра пятерочка композиций, спродюсированных Джо Миком и вошедших в альбом-оммаж Joe Meek: the Alchemist of Pop:

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 77):

1. Zola Jesus (USA). Exhumed, LP Okovi

2. The Growlers (USA). City Club, LP City Club

3. Olinga Gaston (Cameroun). Ngon enkap, LP Pop makossa

4. Shitkid (Sweden). Sugar Town, LP Fish

5. DeSoto (Denmark). Glass Bell, LP 4

6. John Leyton (UK). Johnny Remember me, LP Joe Meek: the Alchemist of Pop

7. Screamin Lord Sutch & The Savages (UK). Till the Following Night, LP Joe Meek: the Alchemist of Pop

8. The Tornados (UK). Telstar, LP Joe Meek: the Alchemist of Pop

9. Houston Wells & The Marksmen (UK). North wind, LP Joe Meek: the Alchemist of Pop

10. The Syndicats (UK). Crewdaddy Simone, LP Joe Meek: the Alchemist of Pop

11. Jason Eddy & The Centremen (UK). Singing the Blues, LP Joe Meek: the Alchemist of Pop ​

12. Tasseomancy (Canada). Claudine, LP Do Easy

13. Bug (Austria). Kim Jong Il, LP Calamitas

14. Laetitia Sheriff (France). Opposite, LP Pandemonium, Solace & Stars

15. Jan Wouter Oostenrijk (Holland). Sabah el nour, LP We are Connected