Дмитрий Быков написал колонку о своей болезни

Писатель Дмитрий Быков, пришедший в воскресенье в сознание после комы, написал колонку о своей болезни. Текст опубликован в журнале "Русский Пионер". "Главная беда русского интеллигента состоит в том, что он беспрерывно повторяет чеховское "их штербе" (я умираю. – РС). А штербе никак не может", — написал Быков.

Своё состояние здоровья Быков, ещё не выписанный из больницы, охарактеризовал как "трагикомическую передрягу, гротескную настолько, что истинную ее причину я раскрывать не намерен даже родственникам".

Во вторник же стало известно, что врачи разрешили ему записать двухчасовой эфир для программы на радиостанции "Эхо Москвы".

Дмитрий Быков был госпитализирован в Уфе 16 марта, куда он прилетел прочитать лекцию. Из-за тяжёлого состояния он был введён в искусственную кому и подключён к аппарату искусственного дыхания. Позже консилиум врачей принял решение перевезти писателя в НИИ имени Бурденко в Москве. Диагноз не сообщался, министр здравоохранения Вероника Скворцова заявляла, что состояние писателя обусловлено хроническим заболеванием.

Быков – один из самых известных современных российских писателей, биографов и публицистов. Он много лет сотрудничает с ведущими российскими изданиями. Он регулярный гость эфиров Радио Свобода. ​