Курс на изоляцию. В Петербурге закрывают польскую школу

Школа № 216​ находится в самом центре Петербурга, рядом со знаменитым Малым драматическим театром/Театром Европы. Носит она имя Адама Мицкевича. Школа эта единственная в России, где не только изучают польский язык, но и глубоко погружаются в польскую культуру: здесь давно и успешно действует школьный обмен, создан фольклорный ансамбль “Поляне”, участвующий во множестве городских мероприятий и фестивалей. О том, что школу могут закрыть, родителям сообщили в конце учебного года.

В распоряжении Комитета по образованию от 11 апреля 2019 года говорится, что школу №216 имени Адама Мицкевича со следующего учебного года присоединяют к школе №206. В распоряжении это названо реорганизацией 206-й школы. При этом школа №216 исключается из сети государственных образовательных учреждений.

Дети, стоя у кабинета директора, вздыхают и говорят, что директор сдалась и не хочет за них бороться. Исполняющая обязанности директора школы Ирина Фузеева с этим не согласна – она всего лишь временный директор. "Угасание польской школы шло с 2014 года на фоне ухудшения отношений двух стран. Кроме того, польский язык стал просто никому не нужен", – полагает она. Правда, тогда непонятно, почему школа была так популярна всего несколько лет назад.

Решению родителей 10-классников бороться за школу Фузеева не препятствует, но считает, что они, как говорится, поздно хватились.

Родители школьников написали коллективное письмо в Комитет по образованию, Законодательное собрание и другие инстанции. “Слияние обещают произвести без серьезного ущерба для обучающихся. Однако существует вероятность того, что классы, которые перейдут из 216-й в 206-ю школу, могут расформировать… Поступление в школу имени Адама Мицкевича для каждого родителя и ученика – это осознанный выбор. Дети … лишаются возможности продолжать изучение второго славянского языка, который может пригодиться им в будущем, а также иметь оценку по предмету "польский язык" в школьном аттестате”, – пишут родители.

Мы и раньше слышали, что школу собираются закрыть, но все не могли поверить, что это когда-нибудь свершится

Светлана Власова, мама 10-классника Павла Кулекина, настолько довольна школой, что хотела бы отдать сюда и двух младших детей, но, к сожалению, приема в первый класс здесь уже давно нет. "Школа процветала при первом директоре, а когда та ушла, то и школа стала хиреть – именно тогда и перестали набирать первоклашек, – вспоминает Светлана. – Мы и раньше слышали, что школу собираются закрыть, но все не могли поверить, что это когда-нибудь свершится, поэтому так долго не начинали за нее бороться".

Галине Родиной, маме 10-классницы Наташи Кисляковой, нравится, что в школе небольшие классы, много загородных выездов и экскурсий. "Если школу закроют, то тем, кто хочет учить польский язык, идти будет уже некуда, – переживает она. – Да и вообще как можно так поступать с детьми – зачем же они столько лет учили польский?"

Галина Крачко, мама Алисы Пуденковой, специально отдавала дочь именно в польскую школу, ради польского языка и польской культуры. “Нас долгое время кормили “завтраками”, мол, ничего еще не известно, а тут взяли и поставили перед фактом, что переводят в другую школу, да еще 10-й класс могут расформировать, – возмущается она. – Нам сказали, что польского языка не будет в аттестате – как же так, у нее же пятерка! А сколько поездок организовывала пани Ирена (Ирена Викентьевна Бестужева, руководитель ансамбля “Поляне”. – РС), как хорошо танцуют дети, какие у них костюмы, и сколько вложено в это – конечно, надо, чтобы школа осталась”.

Гаяне Давоян, мама 10-классника Тенгиза, решительно против того, чтобы ее сын перед выпускными экзаменами и ЕГЭ привыкал к новому коллективу и учителям. "Это будет большой стресс, дети больше нас переживают. Они же не малыши, которым легко привыкать к новой обстановке, они уже подростки, для них все это серьезно”, – считает Давоян.

Детей из польской школы переведут в другое здание, а здесь будет ремонт. Что будет потом с этим зданием, никто не знает. Ирина Мелехина, тоже мама 10-классника, предполагает, что и набор в начальные классы был прекращен именно в связи с замыслом закрыть школу. Но все-таки она верит, что если возмущенных родителей много, власти должны их услышать.

Ирена Бестужева проработала в школе 18 лет, она руководитель фольклорного ансамбля польской песни и танца "Поляне". Стоящий у школы памятник Адаму Мицкевичу открывал Анатолий Собчак.

Такое погружение в польскую культуру неоценимо

– С каким энтузиазмом мы все работали, в том числе и учителя-поляки, – вспоминает Бестужева. – Среди мероприятий, в которых участвует ансамбль, поездки в Приютино – усадьбу Олениных. Там Мицкевич встречался с Пушкиным, танцевал на балу, вот мы и ездим туда, реконструируем балы, танцуем полонезы, вальсы, читаем стихи Мицкевича и Пушкина на польском и на русском, это целая жизнь, такое погружение в польскую культуру неоценимо. Нас приглашают польские общины – мы были в Котласе, Архангельске, в Вологде, в Курске, в Москве, в Петрозаводске, мы всюду презентуем польскую культуру, показываем костюмы, танцы, мастер-классы.

Ансамбль проводит и благотворительные мероприятия – например, с детским интернатом для слабовидящих. “Это тяжелые инвалиды, но они дружат с польской школой, и они тоже бывают в Польше!" – гордится Бестужева.

Школа каждый год подает свои проекты в фонд “Российско-польский центр диалога и согласия”, опекаемый польским президентом и главой российского правительства: если проект принимается, то фонд полностью оплачивает пребывание польским гостям в России, а русским – в Польше. Были проекты по архитектуре стиля модерн Кракова и Петербурга, по рок-культуре Петербурга и Польши, был проект по военнопленным, в рамках которого российские и польские школьники ездили в Освенцим, в Бабий Яр. Только что школа выиграла еще один грант. "Его смысл такой: у кого-то есть хобби, а у меня страсть – культура и традиции Польши и России. Мы расписали каждый день пребывания польской делегации, они уже забронировали отель”, – сокрушается Бестужева, поскольку не представляет, куда же теперь приедут и что будут делать польские участники проекта, если польской школы в Петербурге к этому времени уже не будет.

Учительница польского языка Ольга Онищук говорит, что недавно со школы сняли статус школы с углубленным изучением польского языка – теперь польский оставлен в официальной программе только для 9 и 10 классов, остальные изучают его факультативно.

– Возможно, официальной причиной явилось то, что учебники не имеют грифа Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС). Но любую проблему можно решить, если есть желание, ведь получают же как-то гриф ФГОС учебники не только английского, немецкого или французского языков, но также и испанского, и белорусского, и китайского, – замечает Онищук.

На обращение родителей пока откликнулся только депутат Законодательного собрания Борис Вишневский. Он считает, что в Петербурге достаточно как этнических поляков, так и людей, просто связанных с польской культурой, и им необходимо оставить возможность учить детей польскому языку и знакомиться с культурой Польши. "Очень хочется думать, что решение расформировать школу не связано с ее зданием на Графском переулке, – говорит депутат. – Но вообще бесконечные преобразования, слияния и объединения учебных заведений – это стойкая тенденция последних лет, и письмо родителей учеников 216-й школы – не единственное обращение такого рода".

По мнению Вишневского, в решении упразднить польскую школу политической подоплеки нет, а вот депутат Максим Резник полагает, что такой мотив вполне может существовать, поскольку российско-польские отношения переживают не лучшие времена.

– Расформирование школы, тесно связанной с западной культурой, вполне укладывается в патриотический тренд и курс на изоляцию страны, – говорит Резник. – Административная логика в данном случае весьма примитивная, поскольку даже если отношения между странами сейчас сложные, тем более надо беречь польскую школу, чтобы эти отношения улучшать.