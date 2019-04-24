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Общество

Курс на изоляцию. В Петербурге закрывают польскую школу

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Школа № 216находится в самом центре Петербурга, рядом со знаменитым Малым драматическим театром/Театром Европы. Носит она имя Адама Мицкевича. Школа эта единственная в России, где не только изучают польский язык, но и глубоко погружаются в польскую культуру: здесь давно и успешно действует школьный обмен, создан фольклорный ансамбль “Поляне”, участвующий во множестве городских мероприятий и фестивалей. О том, что школу могут закрыть, родителям сообщили в конце учебного года.

В распоряжении Комитета по образованию от 11 апреля 2019 года говорится, что школу №216 имени Адама Мицкевича со следующего учебного года присоединяют к школе №206. В распоряжении это названо реорганизацией 206-й школы. При этом школа №216 исключается из сети государственных образовательных учреждений.

Ирина Фузеева
Ирина Фузеева

Дети, стоя у кабинета директора, вздыхают и говорят, что директор сдалась и не хочет за них бороться. Исполняющая обязанности директора школы Ирина Фузеева с этим не согласна – она всего лишь временный директор. "Угасание польской школы шло с 2014 года на фоне ухудшения отношений двух стран. Кроме того, польский язык стал просто никому не нужен", – полагает она. Правда, тогда непонятно, почему школа была так популярна всего несколько лет назад.

Решению родителей 10-классников бороться за школу Фузеева не препятствует, но считает, что они, как говорится, поздно хватились.

Бюст Адама Мицкевича перед зданием школы
Бюст Адама Мицкевича перед зданием школы

Родители школьников написали коллективное письмо в Комитет по образованию, Законодательное собрание и другие инстанции. “Слияние обещают произвести без серьезного ущерба для обучающихся. Однако существует вероятность того, что классы, которые перейдут из 216-й в 206-ю школу, могут расформировать… Поступление в школу имени Адама Мицкевича для каждого родителя и ученика – это осознанный выбор. Дети … лишаются возможности продолжать изучение второго славянского языка, который может пригодиться им в будущем, а также иметь оценку по предмету "польский язык" в школьном аттестате”, – пишут родители.

Мы и раньше слышали, что школу собираются закрыть, но все не могли поверить, что это когда-нибудь свершится

Светлана Власова, мама 10-классника Павла Кулекина, настолько довольна школой, что хотела бы отдать сюда и двух младших детей, но, к сожалению, приема в первый класс здесь уже давно нет. "Школа процветала при первом директоре, а когда та ушла, то и школа стала хиреть – именно тогда и перестали набирать первоклашек, – вспоминает Светлана. – Мы и раньше слышали, что школу собираются закрыть, но все не могли поверить, что это когда-нибудь свершится, поэтому так долго не начинали за нее бороться".

Галине Родиной, маме 10-классницы Наташи Кисляковой, нравится, что в школе небольшие классы, много загородных выездов и экскурсий. "Если школу закроют, то тем, кто хочет учить польский язык, идти будет уже некуда, – переживает она. – Да и вообще как можно так поступать с детьми – зачем же они столько лет учили польский?"

Галина Крачко, мама Алисы Пуденковой, специально отдавала дочь именно в польскую школу, ради польского языка и польской культуры. “Нас долгое время кормили “завтраками”, мол, ничего еще не известно, а тут взяли и поставили перед фактом, что переводят в другую школу, да еще 10-й класс могут расформировать, – возмущается она. – Нам сказали, что польского языка не будет в аттестате – как же так, у нее же пятерка! А сколько поездок организовывала пани Ирена (Ирена Викентьевна Бестужева, руководитель ансамбля “Поляне”. – РС), как хорошо танцуют дети, какие у них костюмы, и сколько вложено в это – конечно, надо, чтобы школа осталась”.

Гаяне Давоян, мама 10-классника Тенгиза, решительно против того, чтобы ее сын перед выпускными экзаменами и ЕГЭ привыкал к новому коллективу и учителям. "Это будет большой стресс, дети больше нас переживают. Они же не малыши, которым легко привыкать к новой обстановке, они уже подростки, для них все это серьезно”, – считает Давоян.

Ирина Мелехина с сыном
Ирина Мелехина с сыном

Детей из польской школы переведут в другое здание, а здесь будет ремонт. Что будет потом с этим зданием, никто не знает. Ирина Мелехина, тоже мама 10-классника, предполагает, что и набор в начальные классы был прекращен именно в связи с замыслом закрыть школу. Но все-таки она верит, что если возмущенных родителей много, власти должны их услышать.

Ирена Бестужева проработала в школе 18 лет, она руководитель фольклорного ансамбля польской песни и танца "Поляне". Стоящий у школы памятник Адаму Мицкевичу открывал Анатолий Собчак.

Такое погружение в польскую культуру неоценимо

– С каким энтузиазмом мы все работали, в том числе и учителя-поляки, – вспоминает Бестужева. – Среди мероприятий, в которых участвует ансамбль, поездки в Приютино – усадьбу Олениных. Там Мицкевич встречался с Пушкиным, танцевал на балу, вот мы и ездим туда, реконструируем балы, танцуем полонезы, вальсы, читаем стихи Мицкевича и Пушкина на польском и на русском, это целая жизнь, такое погружение в польскую культуру неоценимо. Нас приглашают польские общины – мы были в Котласе, Архангельске, в Вологде, в Курске, в Москве, в Петрозаводске, мы всюду презентуем польскую культуру, показываем костюмы, танцы, мастер-классы.

Ирена Бестужева
Ирена Бестужева

Ансамбль проводит и благотворительные мероприятия – например, с детским интернатом для слабовидящих. “Это тяжелые инвалиды, но они дружат с польской школой, и они тоже бывают в Польше!" – гордится Бестужева.

Школа каждый год подает свои проекты в фонд “Российско-польский центр диалога и согласия”, опекаемый польским президентом и главой российского правительства: если проект принимается, то фонд полностью оплачивает пребывание польским гостям в России, а русским – в Польше. Были проекты по архитектуре стиля модерн Кракова и Петербурга, по рок-культуре Петербурга и Польши, был проект по военнопленным, в рамках которого российские и польские школьники ездили в Освенцим, в Бабий Яр. Только что школа выиграла еще один грант. "Его смысл такой: у кого-то есть хобби, а у меня страсть – культура и традиции Польши и России. Мы расписали каждый день пребывания польской делегации, они уже забронировали отель”, – сокрушается Бестужева, поскольку не представляет, куда же теперь приедут и что будут делать польские участники проекта, если польской школы в Петербурге к этому времени уже не будет.

Учительница польского языка Ольга Онищук говорит, что недавно со школы сняли статус школы с углубленным изучением польского языка – теперь польский оставлен в официальной программе только для 9 и 10 классов, остальные изучают его факультативно.

– Возможно, официальной причиной явилось то, что учебники не имеют грифа Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС). Но любую проблему можно решить, если есть желание, ведь получают же как-то гриф ФГОС учебники не только английского, немецкого или французского языков, но также и испанского, и белорусского, и китайского, – замечает Онищук.

Грамоты и дипломы, которыми награждалась школа
Грамоты и дипломы, которыми награждалась школа

На обращение родителей пока откликнулся только депутат Законодательного собрания Борис Вишневский. Он считает, что в Петербурге достаточно как этнических поляков, так и людей, просто связанных с польской культурой, и им необходимо оставить возможность учить детей польскому языку и знакомиться с культурой Польши. "Очень хочется думать, что решение расформировать школу не связано с ее зданием на Графском переулке, – говорит депутат. – Но вообще бесконечные преобразования, слияния и объединения учебных заведений – это стойкая тенденция последних лет, и письмо родителей учеников 216-й школы – не единственное обращение такого рода".

По мнению Вишневского, в решении упразднить польскую школу политической подоплеки нет, а вот депутат Максим Резник полагает, что такой мотив вполне может существовать, поскольку российско-польские отношения переживают не лучшие времена.

– Расформирование школы, тесно связанной с западной культурой, вполне укладывается в патриотический тренд и курс на изоляцию страны, – говорит Резник. – Административная логика в данном случае весьма примитивная, поскольку даже если отношения между странами сейчас сложные, тем более надо беречь польскую школу, чтобы эти отношения улучшать.

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